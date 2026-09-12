我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

共和黨眾議員候選人秦振國辦大型籌款會 全力備戰決選

記者楊青╱羅蘭gang報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款...
31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，近300支持者共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰11月決選。

近300支持者出席在羅蘭岡凱悅大酒樓的籌款活動，加州共和黨洛杉磯地區副主席David Hernandez前來為秦振國站台，共和黨加州副州長候選人Gloria J. Romero、共和黨前蒙特利公園市長譚趙美生也通過視頻為秦振國助選。

秦振國感謝支持者一路以來的鼓勵與幫助，他表示，這是第三次參選國會議員，每一次都得到民眾的大力支持。他希望與選民一起打贏11月的選戰。

秦振國表示，近年不少民眾對新聞及政治資訊逐漸麻木，甚至可能受誤導。他認為，加州目前仍面臨無家可歸、公共安全及犯罪等問題，實際情況沒有明顯改善，需要選出合適的候選人，讓問題真正得到解決。

他表示，多年來，無論哪一場選舉，選舉的公平與公正一直是大家關注的問題。他認為，選民親自前往投票，並透過身分查驗，是目前相對直接且能增加選民信心的方式。

秦振國表示，過去幾年，他因參與選舉深度關注投票過程。選舉結果在計票過程中有時會出現較大幅度變化，容易讓部分選民或候選人產生疑問。他希望未來能透過更安全、透明且獲得各方信任的制度，讓不同政黨及不同立場的選民都能對選舉結果有信心。

秦振國此次競選的第31國會選區為新劃選區，包括10號公路東區以北及沿途絕大部分華人城市，有艾爾蒙地、西柯汶那、柯汶那、鮑爾溫公園、阿蘇薩、工業市等。秦振國將對戰民主黨候選人、樂透頭獎得主喜吉利（Gil Cisneros）。這場共和黨與民主黨之間的對決，也將成為聖蓋博谷東區今年最受矚目的聯邦選舉之一。

秦振國感謝選民多年支持與鼓勵，呼籲華人選民11月踴躍投票。（記者楊青╱攝影）
秦振國感謝選民多年支持與鼓勵，呼籲華人選民11月踴躍投票。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款...
31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，近300支持者共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

加州共和黨洛杉磯地區副主席David Hernandez（右二）為秦振國站台，同...
加州共和黨洛杉磯地區副主席David Hernandez（右二）為秦振國站台，同時向核桃學區優秀中學生頒獎。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）10日晚...
31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰今年11月決選。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）競選團隊...
31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）競選團隊10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰今年11月決選。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動10日晚在羅蘭岡凱悅大酒樓舉行，現場約有近300名支持者到場，並有共和黨人士以站台或影片方式助選，展現他在第31選區的動員實力。

  • 他主打公共安全、無家可歸與犯罪等加州問題，認為現況未明顯改善；同時也強調選舉公平、身分查驗與透明制度，盼提升選民對結果的信心。

  • 秦振國將對戰民主黨候選人、樂透頭獎得主喜吉利（Gil Cisneros）。第31選區為新劃選區，涵蓋10號公路東區以北及多個華人城市，備受矚目。

共和黨 眾議員 加州

上一則

楊敦平「試管孫女」悟性高 中英文都好

下一則

蒙市圖書證變「優惠卡」 9月消費有折扣

延伸閱讀

賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援

賓州3共和黨國會議員選戰告急 馬斯克金援
共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名

共和黨大會落幕 寄望川普能激勵選民 現場高喊范斯名
川普共和黨大會衝選情 民主黨費特曼意外視訊現身

川普共和黨大會衝選情 民主黨費特曼意外視訊現身
川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元
共和黨人擔心川普super PAC不為期中選舉注資 想把錢留著

共和黨人擔心川普super PAC不為期中選舉注資 想把錢留著
拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票

拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
才廣懿（左三）不時和老朋友們相約吃飯雅聚。（才廣懿提供）

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

2026-09-05 22:16
陳理一家四口。（讀者提供）

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

2026-09-04 19:15
毛豆是少數兼具蔬菜與優質植物蛋白特性的天然食物，也是長壽地區餐桌的常見食材。（記者趙健/攝影）

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

2026-09-04 22:17

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄