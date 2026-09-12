共和黨眾議員候選人秦振國辦大型籌款會 全力備戰決選

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，近300支持者共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨 候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰11月決選。

近300支持者出席在羅蘭岡凱悅大酒樓的籌款活動，加州 共和黨洛杉磯地區副主席David Hernandez前來為秦振國站台，共和黨加州副州長候選人Gloria J. Romero、共和黨前蒙特利公園市長譚趙美生也通過視頻為秦振國助選。

秦振國感謝支持者一路以來的鼓勵與幫助，他表示，這是第三次參選國會議員，每一次都得到民眾的大力支持。他希望與選民一起打贏11月的選戰。

秦振國表示，近年不少民眾對新聞及政治資訊逐漸麻木，甚至可能受誤導。他認為，加州目前仍面臨無家可歸、公共安全及犯罪等問題，實際情況沒有明顯改善，需要選出合適的候選人，讓問題真正得到解決。

他表示，多年來，無論哪一場選舉，選舉的公平與公正一直是大家關注的問題。他認為，選民親自前往投票，並透過身分查驗，是目前相對直接且能增加選民信心的方式。

秦振國表示，過去幾年，他因參與選舉深度關注投票過程。選舉結果在計票過程中有時會出現較大幅度變化，容易讓部分選民或候選人產生疑問。他希望未來能透過更安全、透明且獲得各方信任的制度，讓不同政黨及不同立場的選民都能對選舉結果有信心。

秦振國此次競選的第31國會選區為新劃選區，包括10號公路東區以北及沿途絕大部分華人城市，有艾爾蒙地、西柯汶那、柯汶那、鮑爾溫公園、阿蘇薩、工業市等。秦振國將對戰民主黨候選人、樂透頭獎得主喜吉利（Gil Cisneros）。這場共和黨與民主黨之間的對決，也將成為聖蓋博谷東區今年最受矚目的聯邦選舉之一。

秦振國感謝選民多年支持與鼓勵，呼籲華人選民11月踴躍投票。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching）10日晚舉辦大型籌款會，近300支持者共襄盛舉。（記者楊青╱攝影）

加州共和黨洛杉磯地區副主席David Hernandez（右二）為秦振國站台，同時向核桃學區優秀中學生頒獎。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰今年11月決選。（記者楊青╱攝影）

31選區國會眾議員共和黨候選人秦振國（Eric Ching，二排右10）競選團隊10日晚舉辦大型籌款會，全力備戰今年11月決選。（記者楊青╱攝影）