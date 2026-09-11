蒙市住宅打麻將涉違法賭博 華人遭警突襲

在蒙市一住宅樓內，警方發現涉嫌聚眾打麻將賭博的地下賭場。（取材自洛杉磯縣高等法院）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙特利公園市一處華人住宅被警方突襲，查獲麻將桌、點鈔機、現金與毒品吸食器具，並依非法賭博與持有毒品用具進行調查。

在南加州華人 聚集的「小台北」蒙特利公園市 ，當地警方查獲一起由華人經營的非法賭博場所。該賭場隱藏在一棟居民住宅內，警方發現數張麻將桌、大量現金以及毒品吸食用具。

根據本報獨家取得的洛杉磯 縣高等法院資料，根據一項匿名線報，蒙市警員8月28日突襲S. Orange Ave的一棟住宅。警方表示，曾收到多起關於該住宅內非法賭博及大額現金交易的舉報和投訴。蒙市警局及其他執法機構，在過去一年內也曾因非法賭博報案，前往該住宅調查。

兩警員8月28日抵達該住宅時，大門開啟，見到居民楊姓男子站在客廳。警員要求入內。楊男揮手示意並說請進。

警員一進入客廳，隨即發現兩張「麻將桌」，以及一個橘色塑膠桶，桶內裝有疑似甲基安非他命（冰毒）吸食管。警方立即告知楊姓男他已被拘留，並詢問住宅內是否還有其他人。此時警方也聽到樓上似乎有人走動的聲音。

楊姓男表示他的妻子及另外兩名室友在樓上。一警員於樓下臥室另發現一張可操作的麻將桌，以及住宅內兩台電子點鈔機。警員要求另外三名住宅內人員下樓，隨後讓全部四人在客廳內坐下。

警方表示，根據其偵辦非法賭博場所的訓練與經驗，三張麻將桌、點鈔機以及毒品用具的存在，均顯示處地涉及非法賭博、持有毒品用具的違法情事。

在搜查過程中，警方沒收的屋內物品包括：現金，一張屬於Trang姓男子的支票本、銀行信件等。

南加州律師鄧洪指出，在華人密集的城市包括華埠，警方知曉有所謂的「Mahj Squad」。民眾若僅在休息日約好友打麻將，是沒問題的；但常涉及賭博，就可能有違法情況。例如華埠某些會所的打麻將聚會，最終演變成地下賭場。其中的法律界定主要看兩點，其一，是否涉及大筆金錢交易。在加州，僅在某些印第安保護地可以合法開賭場。在民宅，更要有加州賭場執照。

第二點是看麻將活動是否有抽成。他舉例，經常看到微信上有人發小廣告，稱打麻將包吃，提供糖水等，但抽取5-10%費用，這就是違法的。鄧洪說，其實這種麻將場所在華人區「很常見。」

不過鄧洪表示，若熟人間自行發起打麻將，涉及微小金額，一般不會查。但有時「麻友」（即牌友）間欠錢不還，導致報警，或打麻將聲音太大導致鄰居報警，那就是另一回事。