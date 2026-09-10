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華男飛洛城機上鬧事遭遣返 查為網路假新聞

記者張宏／洛杉磯報導
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一上海男子飛機上揮拳傷人被逮捕，此新聞經官方證實為假。（視頻截圖）
一上海男子飛機上揮拳傷人被逮捕，此新聞經官方證實為假。（視頻截圖）

日前引發討論的「華男飛美鬧事全家遭遣返」新聞，經本報向美國海關暨邊境保護局（CBP）求證，確認為移花接木的假新聞。但律師揭飛機鬧事真實案例，表示飛機上這類行為，真的可能被遣返。

日前來自中國網易某網友單一信源的新聞顯示，一名攜全家前往美國定居的上海男子在飛洛杉磯的航班上，因不滿鄰座旅客勸導其管教吵鬧幼童，竟情緒失控揮拳重擊對方頭部。導致飛機降落後，美國聯邦調查局（FBI）與CBP將其逮捕，隨後全家被遣返。

此事引發網絡熱議，但這條消息沒有指明其乘坐的航空公司和航班號，只提及FBI和CBP兩家政府機構，於是本報記者向CBP求證，CBP公共事務專員Jaime Ruiz回覆，「可以確認，社群媒體流傳的版本不準確。影片顯示的是警員在執行一起（與近期社媒討論事件）無關的逮捕行動。這是一條假訊息。」

雖然這起網傳事件是假的，但飛機上發生衝突導致被抓甚至可能遣返的情況，並非虛構。日前一女子在從台灣返回美國的飛機上喝酒失控，頻繁騷擾鄰座印度裔男子，該男子出聲讓對方自重，但是該女性因已喝醉，不聽其勸阻，結果印度裔男子叫來空服員制止。該女子下飛機就被FBI逮捕，因其有美國合法身分，且有律師幫其擺平，才未被定罪遣返。

律師劉龍珠表示，美國曾發生機上恐襲，因此對飛機安全非常重視，採取措施的方式，是把一切危險消滅在萌芽中。旅客在飛機上難免會因後座蹬腳或小孩吵鬧等小事發生口角甚至肢體衝突，他建議非美國公民身分的華人，遇到這種事能忍則忍，不要直接與對方發生衝突，找空服員解決最好。飛機在天上，空乘或空警說什麼都是對的，不要爭執，因為從航空公司角度，操作手法基本都是直接報告給地面，下飛機就可能有FBI等著。以現在的移民政策，如果被遣返就不能再進來美國」。

精華 FAQ

  • 這則消息經本報向美國海關暨邊境保護局求證後，已被確認為假新聞。CBP表示，社群媒體流傳的版本不準確，影片內容與近期討論事件無關。

  • CBP公共事務專員明確指出，網路流傳的影片是警員執行另一宗逮捕行動，和外界熱議的機上鬧事事件沒有關聯，因此屬於被錯誤拼接的假訊息。

  • 律師指出，美國對飛安高度敏感，乘客若在機上與人衝突，可能被空服員通報地面，落地後就面臨FBI處置；非美國公民若情節嚴重，甚至可能遭遣返。

遣返 洛杉磯 CBP

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