路邊撿家具翻新轉售 華人進帳上千美元外快

一個白色抽屜櫃被發現時有一點破損，羅先生擦去灰塵，利用家裡已有的白漆適度粉刷，晾乾後售出。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華人羅先生靠撿拾路邊狀況良好的舊家具，清潔修補後在Facebook Marketplace轉售，半年進帳上千美元，也靠低價買進再轉賣賺取外快。

別人不要的舊家具，稍微清潔、修補後，也能變成外快。洛杉磯華人 羅先生，半年來不定期開車尋找路邊家具，再透過Facebook Marketplace轉售，累計進帳上千美元。

羅先生從事藝術相關自由工作，收入並不穩定。他最初在Instagram看到有人專門前往比佛利山 等富裕地區，尋找屋主丟棄但狀況良好的家具，整理後轉賣，便想嘗試增加收入。他的創作也會利用廢棄物，即使沒有發現值得轉售的家具，也可能找到藝術材料。

找藝術材料 變廢為寶

羅先生住在洛杉磯市Eagle Rock社區，平時會開車在Eagle Rock、Highland Park及格蘭岱（Glendale）一帶繞行。「路邊家具很多，可是有些狀況實在太差。」他只挑選結構完整、僅有灰塵、汙漬、掉漆或輕微問題，而且能自行處理的家具。尋找得勤快時，每周可以帶回一至兩件；有時開車轉一圈，也可能空手而歸。

他撿到的多是中大型家具。一個白色抽屜櫃被發現時有一點破損，他擦去灰塵，利用家裡已有白漆適度粉刷，晾乾後以35美元售出；一張皮沙發經過簡單護理，以80美元成交。價格最高的一次，是一個黃色大型櫃子，以200美元售出。

羅先生通常將家具放到Facebook Marketplace，只要狀況不錯、價格合理，上架後往往能收到多次詢問。不過，尋找和轉售大型家具仍是「力氣活」，從路邊搬上車、帶回家清理，再交給買家，都需要體力。他本身較為強壯，搬運對他而言不算特別吃力。

除免費撿來的家具，平台上也可能出現低價物品。羅先生觀察，有些人擁有設計師品牌座椅或狀況很好的沙發，但因急著搬家，會以遠低於一般二手行情價格出售。

他曾以100美元買下一張狀況良好的沙發，該沙發市場價約五、六百美元。他使用約一年後，又以200美元轉售，不僅沒有因使用而虧錢，還賺100美元價差。他說，自己不靠買賣家具維生，只是看到價格和狀況都不錯的物品時，先買下來自用，以後也可能轉售增加外快。

在南加州，也有人將翻新路邊家具逐漸做成自己的工作。CBS 8新聞台報導，聖地牙哥女子Jenny Dempsey2022年遭科技公司裁員後，開始自學修復路邊家具。她將被丟棄櫃子、桌椅帶回，經過打磨、修理和重新上漆，再替家具尋找新主人。

先仔細檢查 防傳染病

不過，家具出現在路邊，不代表屋主一定準備丟棄。一名自稱住在內華達州的網友曾在Reddit分享，搬家時將一張用塑膠包好的沙發暫放在搬家卡車旁，約15分鐘後，竟發現有人將沙發搬走並放到Facebook Marketplace出售，最後憑鄰居門鈴攝影機畫面報警。若家具靠近住宅、車庫、搬家卡車或庭院拍賣現場，又沒有「免費」或「請拿走」等標示，最好先詢問屋主。

此外，洛縣公共衛生局指出，床蝨可能隨搬運的家具或箱子移動，也可能經由二手家具或床墊進入住宅。美國環保署提醒，將二手家具帶回家前，應檢查沙發接縫、坐墊之間及抽屜接合處，留意是否有蟲體、蟲卵、脫落外殼、鏽紅色污漬或深色斑點。

華人羅先生半年來不定期開車尋找路邊家具，再透過Facebook Marketplace轉售。（圖／受訪者提供）