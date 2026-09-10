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追星賣周邊、寵物剷屎官…也能成副業

記者子為／綜合報導
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華人在追星過程中發現，部分明星周邊產品在亞洲和美國的售價可能相差數十美元。（圖／...
華人在追星過程中發現，部分明星周邊產品在亞洲和美國的售價可能相差數十美元。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

年輕人把追星、插畫、寵物照護等興趣或日常家務變成副業，透過網路平台賺取零碎收入，但多數人仍難靠副業致富。

追星、畫畫、養寵物，甚至每天不得不做的家務，都可能成為年輕人賺外快的起點。不少人從日常生活和個人愛好中尋找需求，再透過網路交易及服務平台，將熟悉的事物變成一筆零碎收入。

華人古小姐便是在追星過程中發現商機。她熱愛購買明星周邊，也經常往返亞洲與美國，逐漸注意到部分商品在兩地的售價可能相差數十美元。

例如一款在中國售價約250元人民幣（約35美元）的周邊玩具，在美國市場可賣到85美元；另有部分商品僅在韓國、中國或其他亞洲市場發售，美國粉絲即使感興趣，也不容易買到。

古小姐沒有為轉售特別安排採購行程，也不會大量進貨。她通常趁返亞洲探親或旅遊時，適量購買一些熟悉、在美國較少見的周邊，帶回後放到二手交易平台Mercari出售。

一年多來，她已賣出80多件商品，估計賺近3000美元。這筆錢不足以取代正職，收入也不固定，但由於採購結合原有行程，銷售內容又與愛好有關，她認為不失為增加外快的方法。

將興趣轉化為收入的故事，也出現在其他年輕人身上。25歲的何森（Sen Ho，音譯）白天在紐約文具店工作，空閒時承接數位插畫。據衛報報導，何森中學時期便靠賣畫賺零用錢，如今插畫收入已成為補貼紐約生活費的重要來源。

27歲的北卡州金融分析師Katelyn Kruse，每天替自家兩隻黃金獵犬清理排泄物，想到許多飼主討厭這項家務，於是在2025年推出幫忙清理狗糞服務。

Kruse向People雜誌表示，她原本就是一名「瘋狂狗媽媽」，對這項工作不陌生。其每周兩次的服務方案收費為每月80美元，她還將工作過程拍成影片發在社媒，藉此接觸更多潛在顧客。

Bankrate 2025年調查顯示，27%的美國成年人有副業，其中18至28歲的Z世代比例達34%，高於其他年齡層。網路銷售是最常見副業類別之一，另有民眾從事手工藝、寵物照顧、家教及各類臨時服務。

不過，多數人的收入遠不及社媒上常見的「副業致富」故事。調查顯示，副業收入中位數為每月200美元；28%的受訪者平均每月只賺1至50美元，Z世代更有40%落在這一範圍。

聯準會2025年發布的家庭經濟狀況報告顯示，2024年有26%的18至29歲成年人從事過某種零工。55%的零工工作者認為，這類工作時間較有彈性，但49%希望收入能更穩定。

精華 FAQ

  • 她趁返亞洲探親或旅遊時，適量購買美國較少見的明星周邊，帶回後放上Mercari等二手平台轉售，1年多賣出80多件，估計賺近3000美元。

  • 文章還提到紐約文具店員工何森利用空閒接數位插畫，以及北卡金融分析師Kruse提供狗糞清理服務，顯示個人興趣、技能與家務都能變現。

  • Bankrate調查顯示，27%的美國成年人有副業，Z世代達34%；但副業中位數收入僅每月200美元，許多人每月只賺1到50美元，穩定性也不足。

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