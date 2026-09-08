新生兒獲「川普帳戶」第一桶金 華人驚喜：生得逢時

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

「孫女出生不到一個月，就收到聯邦政府 的1000美元」，格蘭杜拉華人 居民李若月前喜得寶貝孫女，近日又收到來自政府的新生兒長期投資帳戶和首筆啓動資金1000美元，雙喜臨門。李若表示，他來美40年，從一代人變成三代人，還是頭一次遇到這種好事。

李若今年8月初喜得孫女，「孩子出生沒幾天，我就提醒兒子兒媳要給孩子登記申請「Trump Account」，李若的兒子李傲當時不相信Trump Account，認為只是坊間的新聞噱頭，但拗不過父親再三催促，找到聯邦政府相關網站進行登記，沒想到很快就收到政府回信，上面提供具體的帳戶名稱和信息，顯示1000美元已存入，而且該帳戶的持有人是他們剛出生不到一個月的女兒Reagan Li。

李若感慨，來美幾十年，他數次申請政府的各種補助金，包括兩個孩子的大學助學金，都遭拒絕，理由是他的家庭收入超過申請條件。李若回憶，就連1994年北嶺地震，當時家中煙囪和圍牆受損，但也因家庭收入「不符合低收入 條件」，沒有像其他鄰居一樣獲得2萬美元的聯邦救助金，而是被推到小額貸款行列。他當時來美沒幾年，沒有貸款習慣，因此選擇自掏腰包修了煙囪和圍牆，萬萬沒想到後來那些小額貸款全獲豁免，無需償還。

李若認為，這次給新生兒的帳戶是最公平的，不論家庭收入如何，一視同仁。李若說，兩年前，家裡迎來第一個孫子，同樣是在美國出生，但孫子沒有收到聯邦政府這樣的資助。如今孫子、孫女只差兩歲，待遇卻大不同，李若笑說，這個孫女真是生得逢時。

美國華人聯合總會會長暨克勤會計師事務所合夥人和資深會計師楊逸凡指出，最近不少華人家庭注意到這筆1000美元，但首先要釐清一個觀念：這1000美元不是一般意義上的現金福利，這筆錢不是可以直接拿去買奶粉、尿布的現金補助，而是政府將1000美元投入符合資格兒童名下的投資帳戶，作為孩子未來長期累積資產的「第一桶金」。具體而言，是政府送給2025至2028年出生的合格孩子的1000美元特別禮物，相當於聯邦政府先替孩子把投資帳戶「點火」。

楊逸凡解釋，Trump Account是2025年7月4日通過的大又美法案建立的兒童退休投資帳戶，該法案也是川普通過的所有法案中，唯一以他個人命名的法案。聯邦國稅局說明，父母、監護人或其他符合資格人士，可以替未滿18歲、擁有社安號（SSN）的孩子建立帳戶。

該帳戶的申請有資格限制：第一，孩子必須是美國公民；第二，出生日期必須在2025年1月1日至2028年12月31日之間；第三，孩子必須已取得SSN；第四，必須由符合資格的人為孩子選擇建立Trump Account並申請這項1000美元政府出資。

楊逸凡表示，根據國稅局說明，這1000美元是一次性的注資（pilot program contribution），而且不計入每年5000美元的其他供款上限。

出生不到一個月的華人新生兒收到來自聯邦政府的投資帳戶的「第一桶金」1000美元。（李若提供）