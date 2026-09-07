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中國製瑕疵氣囊爆裂 已釀11死

編譯組╱綜合報導
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NHTSA線上調查報告中圖片。（NHTSA／DTN Air Bag Inflat...
NHTSA線上調查報告中圖片。（NHTSA／DTN Air Bag Inflator Rupture）

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）報導，近日獲悉，再有一人因瑕疵中國製替代用安全氣囊充氣器爆裂而喪命。這起事故讓該款遭禁充氣器造成的死亡人數攀升至11人，同時也是首起發生在Chevrolet Equinox車款上的致命案例。

在此之前通報的10起死亡與3起重傷事故，均發生於Chevrolet Malibu以及Hyundai Sonata車款。每起案件的車輛，其駕駛座正面安全氣囊充氣器皆曾被更換為標有「DTN60DB」識別碼的瑕疵零件，且該零件極可能為非法走私進口。最新這起死亡車禍於8月27日發生在達拉斯，死者當時駕駛一輛2018年份的Equinox；如同以往的事故，該起撞擊事故原本屬於可生還的程度。

NHTSA今年稍早已全面禁止進口並銷售這款「DTN60DB」充氣器，也是該機構20多年來首次祭出此類禁令。當局強烈呼籲，二手車車主若其車輛曾在2020年後發生事故且導致安全氣囊彈出，應立即安排全車檢驗。

據了解，該款安全氣囊充氣器由中國吉林省德天諾汽車安全系統有限公司（Detiannuo Automobile Safety System Co Ltd，簡稱DTN）所製造。然而，這家中國廠商表示出事的零件是仿冒品。

NHTSA的最終裁決認定，這些充氣器對駕駛人與乘客構成嚴重死傷威脅。在發生碰撞時，這類充氣器非但無法充氣以保護駕駛，反而會發生爆炸，將大型金屬碎片噴射刺入駕駛的胸部、頸部、眼部及面部。當局已公布DTN60DB充氣器及保護蓋的相關照片，更多細節可於NHTSA線上調查報告中查閱。

NHTSA呼籲二手車主及潛在買家務必了解車輛歷史，確保車內配備原廠正品安全氣囊充氣器。若車主或買家不清楚車況紀錄，應申請車輛歷史報告。若車輛自2020年以來曾在事故中彈出過氣囊，且未於原廠授權經銷商進行維修，便應接受檢查。曾有氣囊彈出紀錄的車輛，應立即由信譽良好的合格技師進行檢視，確保更換的氣囊為等同原廠的正品規格。車主切勿嘗試自行拆解或檢查氣囊。

若車輛經查安裝了DTN60DB充氣器，在更換為原廠正品零件前不得繼續行駛。

車主若發現車輛裝有此類可疑充氣器，應通報美國國土安全調查署（HSI）地方辦公室或聯邦調查局（FBI）駐地辦事處，亦可透過國家智慧財產權協調中心（NIPR Center）提出線上申訴。

此外，車主可前往NHTSA官網或於美東時間周一至周五上午8點至晚間8點致電車輛安全熱線（888-327-4236）尋求協助。

精華 FAQ

  • 最新死亡案例發生於8月27日的達拉斯，死者駕駛的是2018年份Chevrolet Equinox，也是這款瑕疵充氣器首次在Equinox上造成致命事故。

  • NHTSA認定該充氣器在碰撞時可能不會正常充氣，反而爆裂並噴出金屬碎片，刺入駕駛胸部、頸部、眼部與臉部，構成嚴重死傷威脅。

  • 車主應查驗車輛歷史、確認是否曾換裝安全氣囊並請合格技師檢查；若發現DTN60DB充氣器，應停止行駛，並向HSI、FBI或NIPR Center通報。

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