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達美航空「喪親政策」展現人道主義 贏得乘客忠誠度

記者張宏／綜合報導
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一名達美航空乘客因母親病危，想把返家航班提前，客服人員確認情況後，替他免除逾千美...
一名達美航空乘客因母親病危，想把返家航班提前，客服人員確認情況後，替他免除逾千美元的票價差額。（示意圖，路透）

AI摘要

文章摘要整理：

達美航空在乘客母親病危、急需提前返家時，經客服確認後免除逾1000美元票差，展現人道關懷並提升品牌好感。

母親病危，改簽機票要多付1000美元，達美航空在此刻展現人道主義精神。一名達美航空乘客日前因母親病危，急著把勞工節返家航班提前，卻被告知須支付超過1000美元票價差額。當他向客服說明母親正在接受安寧照護後，客服人員確認情況，最終替他免除這筆費用，讓他趕回家陪伴母親最後一程。

航空公司借助常客飛行計畫、貴賓室使用權、升等以及免費 Wi-Fi等方法贏得顧客忠誠。據Live And Let's Fly報導，網名為johnnybb27的乘客在網上分享最近一段特別經歷，他的母親長期健康狀況糟糕，目前接受安寧緩和醫療照護。原本訂好勞工節周末返家的達美航空機票，但接到哥哥電話告訴他，母親生命可能已接近終點，建議他立即回家。於是他打電話給達美希望把原本航班提前到當天，但若重新訂票，須支付超過1000美元票價差額，這筆錢對他是無法輕鬆負擔的開銷。

他和名為Marissa客服人員說明母親情況後，Marissa請他提供相關資訊以便確認況，並請他稍等片刻。幾分鐘後，客服人員告訴他，這筆額外費用可免除。這個決定對他意義非凡，也意味達美免除了按照其公開規定未必一定需要免除的額外票價差額。

根據達美航空醫療緊急政策，達美航空的醫療緊急狀況保單可在旅客因這類情況需要臨時出行時，為旅客提供行程最優票價額外彈性。 詳情可致電800-221-1212預訂醫療緊急情況票。此計畫適用於因直系親屬突發醫療緊急情況需要出行的飛凡航空SkyMiles會員。

達美也有喪親（Bereavement）政策，適用於直系親屬死亡或瀕臨死亡的情況。如需享有喪葬優惠票價也可發送訊息或致電800-221-1212聯絡客服代表。這兩項政策提供比一般機票更大行程彈性，但達美也明確提醒旅客，票價差額仍可能需要支付。

也有其他人分享類似經歷，一名網友留言表示，達美航空曾讓他及時回家，在父親病危時陪伴父親最後24小時。還有網友表示，過去遇到嚴重家庭緊急狀況時，達美客服曾替他們退還原本不可退款的機票，甚至在不收取額外費用情況下更改目的地。有一名乘客也表示，在一次意外死亡事件後，達美對他的處理方式讓他開始優先選擇達美航空。

精華 FAQ

  • 因母親長期病重且已進入安寧照護，哥哥又通知他病情可能惡化、生命接近終點，所以他立刻聯絡達美航空，希望把原訂勞工節返家航班提前。

  • 客服人員先請他提供相關資訊進行確認，稍後回覆時表示可免除超過1000美元的額外票價差額，讓他能及時返家陪伴母親。

  • 文章提到達美有醫療緊急與喪親政策，可為直系親屬重病或瀕死情況提供較大行程彈性，但票價差額未必全免；此次客服破例免收費用，提升乘客忠誠度。

達美航空 機票

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