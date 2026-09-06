我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

常見飯店房卡使用習慣 可能造成安全隱憂

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

南加7旬婦好心收留陌生人 竟被打又被搶

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被...
南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被搶走手機和信用卡。圖為嫌犯Erik Eduardo Navarro。（聖伯納汀諾縣警局提供）

南加一年逾七旬祖母，好心留宿自稱遭搶劫的陌生男子，竟險些遭金屬球棍活活打死，還被搶走手機和信用卡。警方正追捕兇手。

CBS電視台報導，這起案件於8月下旬發生在南加內陸非建制區Crestline。71歲受害者嘉西婭（Therese Garcia）是一名心地善良、樂於助人的女性。據報導，來自橙縣的26歲男子納瓦羅（Erik Eduardo Navarro）當時向她表示，露營時遭人偷走所有財物，且將在附近一家五金行參加工作面試，嘉西婭因此讓他暫住家中。

家人表示，嘉西婭每天晚上都會為納瓦羅準備晚餐，當時相信他只是遭遇生活困境，需要有人伸出援手。然而，幾天後，納瓦羅態度改變，逐漸變得頤指氣使，甚至一步步控制嘉西婭的住家。

嘉西婭的女兒艾比（Abbie ）說，納瓦羅住了六天，後期常提各種要求。納瓦羅也沒有真正幫忙做一開始答應要做的事。

聖伯納汀諾縣警局表示，嘉西婭後來要求納瓦羅離開她的住處。家人表示，納瓦羅竟趁嘉西婭夜間熟睡，持金屬棒球棍對她發動攻擊。艾比說：「那天晚上，祖母睡在沙發上，男子突然拿起金屬棒球棍開始毆打她。」

親屬表示，納瓦羅持續毆打數小時。嘉西婭被打到失去意識後，納瓦羅會暫停攻擊，等她恢復意識醒來後，他又再次毆打她。「他一直不停毆打她，直到最後認為她已經死了，才停手。」

受害者家人表示，在警員抵達前，納瓦羅已逃離現場，並帶走受害者的手機、信用卡、鑰匙及電動自行車。鄰居要求警方前往查看嘉西婭的安危，警員於8月25日前往其住處，當時她的雙手和臉部均受嚴重創傷，傷勢嚴重到視線都受影響，無法清楚看見。家人認為，如果不是鄰居及時要求警方前往查看，嘉西婭很可能會因大量失血死亡。

截至發稿，嘉西婭仍在住院治療。家人表示，她連續數天吐血，手臂、手部及臉部多處骨折。醫生診斷她患有創傷性腦損傷及腦出血，臉部和身體也有多處深度撕裂傷，需要接受大量縫合治療。儘管承受劇烈疼痛，嘉西婭病情已趨於穩定。這名71歲老婦可能要等臉部腫脹消退後，才能接受臉部手術。

由於受害者沒有醫療保險，家人已在GoFundMe發起募款，希望協助支付日益增加的住院醫療費，以及可能進行的手術和後續照護開支。

精華 FAQ

  • 案件發生在南加內陸非建制區Crestline。71歲的Therese Garcia因相信26歲男子Erik Eduardo Navarro自稱遭搶、又要去面試工作，所以好心讓他暫住家中。

  • Navarro在住進去6天後態度轉變，趁嘉西婭夜間熟睡時持金屬棒球棍反覆毆打她數小時，直到以為她已死才停手，並帶走手機、信用卡、鑰匙和電動自行車。

  • 嘉西婭仍在住院，出現吐血、手臂與臉部骨折、創傷性腦損傷及腦出血，還有多處深度撕裂傷。因她沒有醫療保險，家屬已發起GoFundMe募款。

橙縣 南加

上一則

出國別只顧玩 AI讓旅遊詐騙更逼真 5大常見手法曝光

下一則

味蕾隨年齡改變 愈老愈愛吃甜食 醫師建議用天然莓果、優格代替

延伸閱讀

7旬婦遭冒名安寧療護成「臨終病患」 看診還被拒付

7旬婦遭冒名安寧療護成「臨終病患」 看診還被拒付
7旬亞裔婦綠卡面談被關逾2月 體重減輕逾10磅

7旬亞裔婦綠卡面談被關逾2月 體重減輕逾10磅
槍殺8親人從90歲到7歲都不放過 蒙州男焚屋自盡

槍殺8親人從90歲到7歲都不放過 蒙州男焚屋自盡
遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷

遊泰驚魂 中國女在飯店外被4男綁架 緬邊境跳車渾身傷
布碌崙日落公園傳搶劫傷人案 警方追緝2嫌

布碌崙日落公園傳搶劫傷人案 警方追緝2嫌
江蘇5歲童家門口被擄走 嫌犯竟是1年沒聯絡的生母

江蘇5歲童家門口被擄走 嫌犯竟是1年沒聯絡的生母

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座