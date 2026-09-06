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印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

阿里巴巴前高管陳理在南加失蹤 被發現陳屍車內

記者張宏／亞凱迪亞報導
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中國阿里巴巴前高管、亞市42歲華男陳理已確認死亡。（圖／亞凱迪亞警局提供）
中國阿里巴巴前高管、亞市42歲華男陳理已確認死亡。（圖／亞凱迪亞警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

亞凱迪亞42歲居民陳理失聯後被發現死於車內，洛縣警局已介入調查，死因與是否涉刑案仍待釐清，外界也對其阿里巴巴前高管身分出現不同說法。

中國阿里巴巴前高管、亞凱迪亞市42歲居民陳理（Li Chen）8月21日失聯，之後一直杳無音信。亞凱迪亞市警局4日公布陳理已經死亡，目前洛縣警局凶殺科已接手此案，案件具體細節還在調查中。

陳理最後一次被看到是8月21日，之後亞市警方發布尋人啟事，陳理失蹤時身穿一件長款黑色外套，內搭長袖黑色Polo衫，腳穿黑色跑鞋，可能駕駛的汽車是白色2024年款Honda CR-V，車牌號碼為「9MED225」。亞凱迪亞警局行政主管Kollin Cieadlo表示，陳理日前被發現死於車內，發現者是洛縣警局La Crescenta分局的警員。該分局是負責調查陳理死亡事件的主要機構。

La Crescenta分局則表示此案目前在調查中，無法透露具體細節。目前尚待追蹤的三個方向是：洛縣法醫公布死因（cause of death）及死亡方式（manner of death）；洛縣警局是否認定涉及刑事犯罪；警方是否公布死亡地點、時間線及車輛被發現時的情況。

陳理的兩個友人和他玩遊戲認識大半年時間，最近擔心其近況先後發數條微信給陳理，但後者都沒有回覆，友人因此心生疑慮，擔心他發生意外，日前聯繫本報協助尋找他。友人稱，陳理平時回微信都很快，他是一個風趣幽默的人，大家都很喜歡他，平時聚會都會找他。

據這兩個朋友透露，陳理來自福建，曾在阿里巴巴擔任銷售總監，不僅有阿里原始股還認識很多「大佬」，據陳理說他另外一個手機裡，都是如賭王女兒之類有錢人的聯繫方式。陳理平時很低調，一家四口來美國兩、三年時間，在亞凱迪亞的房子也是租的，而且最近才搬家。

截至9月5日的最新資訊，尚未看到警方或法醫公布新的死因資料。值得注意的是，中國及香港媒體已明顯擴大報導，包括第一財經、中國僑網及香港01等，其中香港01報導引述「阿里巴巴相關人士」稱，陳理確實曾是阿里巴巴員工，但並非高管。由於阿里巴巴是規模龐大的跨國科技集團，內部職位層級非常多，目前確認曾任職阿里巴巴，但對是否為「高管」，則有不同認知。

阿里巴巴（Alibaba Group）是一家中國起家的大型全球科技企業集團，不是政府機構或一般社團。它最初以電子商務聞名，如今業務已擴展到雲端運算、人工智慧、物流、數位娛樂等領域。公司目前將自己定位為聚焦於「AI＋雲端運算及消費」的全球科技公司。

根據官方資訊，阿里巴巴於1999年在中國杭州成立，由曾任英文教師的馬雲（Jack Ma）等18人創辦。最初主要建立網路批發交易平台，協助中國中小企業與海外買家做生意；公司的使命是「讓天下沒有難做的生意（To make it easy to do business anywhere）」。如今的阿里巴巴已遠不只是購物網站，旗下或所經營的重要業務包括淘寶、天貓、Alibaba.com、阿里雲等。 

精華 FAQ

  • 陳理於8月21日失聯，之後長時間音訊全無，亞市警方曾發布尋人啟事。9月4日警方證實他已死亡，且是被發現陳屍車內，案件隨即由洛縣警局凶殺科接手調查。

  • 目前已知陳理被發現死於車內，但警方尚未公布死亡地點、時間線、車輛狀況，也未說明是否涉及刑事犯罪。洛縣法醫的死因與死亡方式結果，同樣仍在等待公布。

  • 部分報導稱陳理曾任阿里巴巴銷售總監或高管，但香港01引述阿里相關人士表示，他確實曾任職阿里，卻不一定算高管。友人則稱他來自福建，平時低調，近期才搬家到亞凱迪亞。

南加 阿里巴巴 洛縣

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