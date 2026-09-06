我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

記者楊青╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

經歷求學、求職、事業奮鬥、成家立業、生兒育女的人生上半場後，南加州愈來愈多早年移民美國的台灣人，開始為人生下半場重新布局。台灣，成為他們養老新目標。

「少小離家老大回」，對南加州華人社區活躍人士才廣懿（僑社稱「才大姐」）而言，答案相當堅定。在南加州生活46年後，她決定賣掉居住數十年的房子，回到台灣花蓮老家養老。

半個月前，她在自己多年來精心養護的前院玫瑰花叢前掛出「出售」牌子，「什麼時候房子出清，我就搬回台灣。」她說，這不是一時興起的決定，而是經過幾年的生活感受、醫療體驗、費用比較和反覆思考後做出的選擇。

才廣懿多年來活躍於南加藍營，也是伶倫劇坊第一演員和長期活躍成員，僑界朋友甚多。但三年前，92歲的先生過世後，她的生活發生根本性變化。「一個人如何面對變老？」成為她第一次認真思考的問題。

獨生子擔任洛杉磯縣地檢署公設辯護人16年，工作繁忙。才廣懿和朋友們也隔三岔五相約喝茶、聊天，偶爾一起旅行，但大部分日常時間，仍需一個人面對。「我慢慢意識到，長期的孤獨對身體健康實在不好」。

四年前她曾接受心臟手術，健康狀況大不如前，年紀愈大，慢性病、視力、行動能力等問題也愈來愈多。「如果在美國長住，將來長期照顧是一個很吃力、甚至有點恐怖的事情。我也不想拖累孩子。」她這些年的實際經驗是，美國醫療有保障，但「有醫療保險」並不等於「看病完全不用花錢」，「自付成本」仍是一道嚴峻考題。

她舉例說，2026年的聯邦紅藍卡Part B標準月保費為202.90美元，年度自付額283美元；Part A每一個住院自付額1736美元；住院第61至90天，每天還需支付434美元，第91至150天每天為868美元；Part D的年度藥物自付額最高也達615美元。

才廣懿以自己先生為例說，四年前，他每個月的照顧花費已高達6500美元，現在無疑更貴；如果在花蓮，每個月花費約1000美元就可以請到一位全天候服務和陪伴的外籍工作者。「在美國，如果純粹用微薄的退休金生活，基本無法支付；即便是退休金再加一點存款，依然非常吃力。」她說，相反，拿美國退休金，配合台灣長者相關生活、交通福利，在台灣生活會自在很多。據她瞭解，年滿65歲的台灣國民如果無收入，全民健保免繳保費或半價，（依縣市而定），每月還有新台幣600元公交補助，以及每月約100~200美元的國民年金補助。

才廣懿（右一）和朋友們一起開心出遊休士頓。（才廣懿提供）
才廣懿（右一）和朋友們一起開心出遊休士頓。（才廣懿提供）

老友們相聚，最大的話題之一就是去哪養老最好。（才廣懿提供）
老友們相聚，最大的話題之一就是去哪養老最好。（才廣懿提供）

擁有自己的一方庭院，南加氣候也好，但才廣懿表示，美國昂貴的醫療和陪護費用，讓她最...
擁有自己的一方庭院，南加氣候也好，但才廣懿表示，美國昂貴的醫療和陪護費用，讓她最終決定返回台灣養老。（記者楊青╱攝影）

精華 FAQ

  • 她在美國生活46年後，因喪偶、獨居、健康下滑與長期照護壓力，開始重新評估晚年安排。比較醫療與生活開銷後，她認為回台更安心也更省錢。

  • 她指出，美國雖有醫療保障，但保費、自付額、住院費與藥費都不低，長期照護更昂貴。若僅靠退休金生活，常難負擔持續醫療與日常照顧開銷。

  • 她認為台灣醫療與長者福利較友善，生活費也低得多；在花蓮每月約1,000美元即可請到全天候外籍看護，搭配健保與交通補助，退休生活會更自在。

加州 南加

上一則

台灣一站式醫療服務 最受青睞

下一則

19歲印尼華裔涉謀殺 刀刺遊民「像恐怖片」

延伸閱讀

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來
海外「躺平」養老 亞洲國家約30萬美元最便宜

海外「躺平」養老 亞洲國家約30萬美元最便宜
退休後的甜蜜負擔

退休後的甜蜜負擔
安心退休？美多數長者有資產缺現金

安心退休？美多數長者有資產缺現金
從「一句英文都不會」到開便利店 東北女漢子圓美國夢

從「一句英文都不會」到開便利店 東北女漢子圓美國夢
跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座