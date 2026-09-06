辣椒炒肉聞名 湘菜費大廚闖美 首店在南加
FOX 5電視台報導，積極拓展海外市場的中國知名湘菜品牌「費大廚」（Chef Fei），5日在聖地牙哥西野購物中心（Westfield UTC）開設全美首家分店，正式插旗美國。這家以大火爆炒聞名的連鎖餐廳，由費良慧（Fei Lianghui）於1997年在湖南省創立，目前在中國已有超過200家分店。
費良慧於2018年獲頒「中國金廚獎」，這項獎項被視為中國廚師界最高榮譽；2020年，他再獲「中國炒菜王」稱號，四年後入選「富比世中國」餐飲業先鋒人物。
在中國經營近30年後，他終於將品牌拓展至海外。新店主打高溫大火「鑊炒」技法，呈現風味濃郁且道地的中國菜，最具代表性菜色是以「香濃、大膽、火辣」著稱的「辣椒炒肉」，適合親友聚餐、多人分享。
目前費大廚已在Yelp開放少量訂位，地址為4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面（原先是The Winery Restaurant & Bar），位於今年稍早開幕的知名日料品牌Katsuya Ko對面，緊鄰來自紐約的高端手工冰淇淋品牌Van Leeuwen Ice Cream。
費大廚美國首店設在聖地牙哥的Westfield UTC購物中心，地址是4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面，原址為The Winery Restaurant & Bar。 新店主打高溫大火的鑊炒技法，其中最具代表性的菜色是「辣椒炒肉」，強調香濃、大膽、火辣的口味，適合親友聚餐與多人分享。 費良慧於1997年創立費大廚，2018年獲中國金廚獎，2020年再獲中國炒菜王稱號，並在4年後入選《富比世中國》餐飲業先鋒人物。
精華 FAQ
費大廚美國首店設在聖地牙哥的Westfield UTC購物中心，地址是4301 La Jolla Village Drive，第2040號店面，原址為The Winery Restaurant & Bar。
新店主打高溫大火的鑊炒技法，其中最具代表性的菜色是「辣椒炒肉」，強調香濃、大膽、火辣的口味，適合親友聚餐與多人分享。
費良慧於1997年創立費大廚，2018年獲中國金廚獎，2020年再獲中國炒菜王稱號，並在4年後入選《富比世中國》餐飲業先鋒人物。
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