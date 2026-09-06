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南加10億打造全美最大城市公園 In-N-Out率先進駐

編譯組／綜合報導
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In-N-Out爾灣「得來速」門市於9月4日起營運，並且是耗資10美元「大公園」...
In-N-Out爾灣「得來速」門市於9月4日起營運，並且是耗資10美元「大公園」開發案的旗艦租戶。（美聯社）

加州郵報報導，爾灣迎來全新的「雙層牛肉漢堡」，當地饕客的漫長等待終於畫下句點。In-N-Out進駐位於價值10億美元的「大公園」（Great Park）開發案，更是野心勃勃，要建造可媲美甚至超越紐約中央公園的全美最大城市公園。

「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物...
「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物商城、特色餐飲以及一座大型露天露天劇場等多元設施。（取自爾灣市府官網）

知名連鎖漢堡品牌In-N-Out旗下備受期待的爾灣門市4日營運，將招牌漢堡、現炸薯條以及龐大的忠實粉絲，一併帶進占地廣闊的「大公園」開發特區。

這間坐落於大公園大道（Great Park Blvd.）7900號的新門市，隸屬「大公園」項目中的「The Canopy」第一期開發計畫。該商場占地12英畝，集結購物與餐飲機能，坐落在幅員遼闊的「大公園」社區核心地帶。

「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物...
「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物商城、特色餐飲以及一座大型露天露天劇場等多元設施。圖為正在建設的設施。（取自爾灣市府官網）

面對預期湧現的排隊人潮，該店也做足準備。In-N-Out指出，該門市占地3860平方英尺，室內設有84個座位，戶外露天區另提供36個座位，得來速車道可同時容納33輛車排隊候餐。

營業時間方面，周日至周四為上午10時30分至凌晨1時，周五與周六更延長至凌晨1時點30分，讓熱愛「野獸風格」的消夜族群能盡情大快朵頤。這座爾灣新據點是In-N-Out旗下的第443家門市。

對這家漢堡巨頭而言，此次展店別具「回歸主場」的象徵意義。儘管In-N-Out目前將總部設於爾灣且深耕南加州多年，但公司曾透露，未來計畫將總部遷回其發源地鮑爾溫公園，同時在納許維爾近郊設立東部總部。

「大公園」特區前身為艾爾托洛海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air ...
「大公園」特區前身為艾爾托洛海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station El Toro）。（取自爾灣市府官網）

這座新門市所進駐的開發案，本身亦是一項超級工程。「大公園」特區前身為艾爾托洛海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station El Toro），現正改建為占地約1300英畝的休閒娛樂重鎮，其幅員甚至超越紐約著名的中央公園。

「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物...
「大公園」是耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物商城、特色餐飲以及一座大型露天露天劇場等多元設施。圖為正在建設的設施。（取自爾灣市府官網）

這項耗資10億美元的宏大工程，規畫涵蓋湖泊、步道、博物館、運動場館、購物商城、特色餐飲以及一座大型露天露天劇場等多元設施。「The Canopy」則被規畫為全天候、適合步行的多元商圈，In-N-Out更是其中的指標性旗艦租戶。其他已公布進駐的名店還包括加拿大最大亞洲超市品牌大統華（T&T Supermarket）、Philz Coffee以及H&H Bagels等。

精華 FAQ

  • 這是In-N-Out旗下第443家門市，也是在爾灣大公園特區的重要據點。對品牌而言，既是擴張版圖，也是回到南加州核心市場的象徵性展店。

  • The Canopy是大公園第一期開發計畫，占地12英畝，主打購物與餐飲機能，並規畫為全天候、適合步行的商圈，吸引多家知名品牌進駐。

  • 因為大公園前身是海軍陸戰隊航空站，現正改建成約1300英畝的休閒娛樂重鎮，規畫包含湖泊、步道、博物館、運動場館與大型劇場等設施。

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