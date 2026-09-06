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聖伯納汀諾山區橡樹谷採蘋果季開跑 產品多元

記者啟鉻／綜合報導
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隨著秋季到來，Oak Glen將進入一年一度的採蘋果旺季。當地農場和果園已準備就...
隨著秋季到來，Oak Glen將進入一年一度的採蘋果旺季。當地農場和果園已準備就緒，等待勞工節長周末大批遊客上山。(探索橡樹谷官網）

加州今年夏季持續高溫，內陸聖伯納汀諾山區、海拔約4700英尺的橡樹谷（Oak Glen），隨著秋季到來正迎來一片清涼，並將進入年度的採蘋果旺季。當地農場和果園已準備就緒，等待勞工節長周末大批遊客上山。

The Sun報導，橡樹谷的自採蘋果季於勞工節周末開跑。當地周末天氣相當涼爽，最高氣溫約在華氏70多度，比洛杉磯低約10度，是南加居民避暑、享受秋日山區景色熱門去處。各果園提供的蘋果品種與價格不盡相同，而且並非每家果園都提供自採服務。目前蘋果價格約為每磅3至6美元。

業者表示，橡樹谷目前豐收滿載，農場的作物包括蘋果、覆盆子、草莓、番茄、辣椒及百日菊等，遊客除了採蘋果，也能體驗不同的農場收成。

不過，天氣仍是農民關注因素之一。受太平洋上的颶風瑪麗（Hurricane Marie）影響，當地6日或有降雨可能。

業者Law-Mathisen表示，經過多年經驗，橡樹谷農民已逐漸學會分散經營風險，不再單純依賴自採蘋果，而是發展更多農產品及觀光體驗。她目前將重心放在自家商店販售的果醬、蜜餞、堅果醬、蜂蜜，以及她所稱「山上最好吃的蘋果奶油醬」。她的商店位橡樹谷路（Oak Glen Road）38695號。「我們已經準備滿滿一架子果醬，隨時可以上市。」

果園Snow-Line Orchard業者Hudson則表示，今年果園的覆盆子自採收成相當不錯。位於橡樹谷路39400號的Snow-Line Orchard，除了提供採果體驗，也以蘋果西打迷你甜甜圈聞名。

橡樹谷除了農場採果，也提供多元的休閒選擇，包括餐廳、商店及各類特別活動，例如現場音樂、晚餐劇場，以及「從農場到餐桌」的特色晚宴（farm-to-table dinners）。

橡樹谷蘋果種植者協會（Oak Glen Apple Growers Association）網站列出當地七家農場，以及商店、餐飲場所和住宿資訊。詳細資訊： oakglen.net

精華 FAQ

  • 自採蘋果季在勞工節長周末開跑，當地氣溫約華氏70多度，明顯比洛杉磯低，適合避暑賞景，也成為南加居民週末熱門去處。

  • 當地農場除了蘋果，還有覆盆子、草莓、番茄、辣椒與百日菊等作物；部分果園提供自採服務，另有商店、餐飲與活動可供遊客體驗。

  • 業者表示已逐步分散經營，除了採果，也販售果醬、蜜餞、堅果醬、蜂蜜與蘋果奶油醬，並結合現場音樂、晚餐劇場及farm-to-table晚宴。

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