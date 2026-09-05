一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

近期在好萊塢舉行的一場速配室友活動，吸引不少有意合租的民眾參加，連中年租客也開始透過活動尋找合適的室友。活動由線上室友媒合平台SpareRoom主辦。（取材自SpareRoom官方IG帳號）

AI摘要 文章摘要整理： 加州房租與生活壓力持續上升，促使不同年齡層民眾透過速配室友活動尋找合租夥伴，連中年與退休族也加入這股趨勢。

誰說找室友 只是年輕人的事？隨著加州 生活成本持續攀升，合租正成為不同年齡層租客的生活選項，甚至連50、60多歲的中年租客，也透過「速配室友」活動尋找合租夥伴。

加州郵報報導，近期在好萊塢舉行的一場速配室友活動，吸引不少有意合租的民眾參加。活動由線上室友媒合平台SpareRoom主辦，形式類似快速約會，參加者佩戴名牌，上面寫著自己的租屋預算、理想居住區域，以及正在尋找室友或房客等資訊，方便現場快速認識彼此。

SpareRoom早在2007年便於英國開始舉辦這類活動，如今已擴展至洛杉磯 及聖地牙哥。活動參加者可以自由聊天、交換資訊，若找到條件合適的對象，便進一步討論住房安排。

租金猛漲 分攤成本

46歲的Amanda Hart就是其中一名參加者。她在洛杉磯的Valley Village租住一間三房公寓已有九年，雖然房屋受到租金管制，但過去她仍能獨自負擔整間公寓。如今，受經濟環境影響，她不得不尋找室友分攤開銷。

Hart表示，兩年前她還能一個人住三房公寓，「但以現在的經濟狀況，絕對需要室友」。她也認為，租金管制是自己能繼續留在這間房子的關鍵，因為她聽聞朋友在一年租約到期後，月租金可能一次增加300至500美元。

40歲的裁縫師Leetal Platt希望為自己在好萊塢的「相當寬敞」住所找到室友，以分攤居住成本。她表示，參加速配室友活動的好處，是能很快了解對方的需求與生活打算。

銀青混居 不尷尬

SpareRoom董事Matt Hutchinson表示，近年選擇合租的人不僅住得更久，40、50甚至60多歲的租客也愈來愈多，而且年長族群的成長速度甚至快過年輕人。

他指出，原因很現實，人們負擔不起獨自生活的成本，也買不起房。Hutchinson表示，不少年長租客原本可能擔心與20、30多歲的年輕人合租會感到尷尬，但參加活動後往往發現，年齡層相當多元。

洛杉磯租屋市場近期雖降溫，但住房負擔仍然沉重。Realtor.com今年7月報告顯示，2026年第2季洛杉磯縣租金中位數降至2603美元，是四年來最低，但許多年輕租客仍須拿出收入30%甚至更多支付房租。

就連退休人士也難以避開高昂住房成本。66歲的Albrik Keshishian長期往返歐洲與洛杉磯，過去到南加州時通常住在姪女家，如今計畫尋找短期出租住所，每月預算約800至1000美元。

Keshishian過去在洛杉磯生活數十年，1989年在格蘭岱買下一處房產，並於2022年出售。如今看到當年房產的價值已達約250萬美元，而當初僅以120萬美元出售，他直呼「太瘋狂」。