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全食超市35元家庭餐暴紅 華人社群評價兩極

記者張庭瑜／洛杉磯報導
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全食超市35美元自選家庭餐可搭配一款主菜及兩款配菜，熟食櫃台提供肉類、蔬菜等多種...
全食超市35美元自選家庭餐可搭配一款主菜及兩款配菜，熟食櫃台提供肉類、蔬菜等多種選擇。（記者張庭瑜／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

全食超市35美元自選家庭餐在社群暴紅，雖然比自煮貴一些，但因省時方便、可分裝多餐而受歡迎，華人社群對口味與分量則看法分歧。

外食價格居高不下，全食超市（Whole Foods Market）一套35美元、號稱可供四人享用的「自選家庭餐」（Build Your Own Family Meal）近期在社群平台走紅。套餐可選一款主菜和兩款配菜，平均每人約8.75美元，不僅吸引家庭客，也有單身族買回家分裝成數日餐點。

這款套餐僅在門市熟食櫃台販售，無法線上訂購。消費者可依當日供應選擇一款主菜和兩款配菜，由店員裝入大型鋁盤。主菜通常包括鮭魚、雞肉、牛肉、火雞及豆腐等，部分品項另有不同調味；配菜有馬鈴薯泥、烤地瓜、四季豆、烤花椰菜及冷盤沙拉等，實際依門市而異。全美售價35美元，夏威夷38美元；另有一款一主菜、一配菜的單人餐，售價13美元。

全食超市部分門市冷藏區陳列預先包裝的家庭餐。（記者張庭瑜／攝影）
全食超市部分門市冷藏區陳列預先包裝的家庭餐。（記者張庭瑜／攝影）

這款家庭餐並非新品。BuzzFeed今年5月實測指出，全食超市2025年10月起在全美逾485家門市推出35美元家庭餐，上市初期並未引起太多注意，今年卻逐漸在TikTok、Instagram等社群平台受到討論，不少消費者分享實際購買的菜色、份量及不同吃法。其中，一些單身族及小家庭將原本設計供四人享用的餐點分成三、四份，冷藏後作為數日午、晚餐。有網友表示，一份足夠吃三天。

消費者報告旗下電子報Bread & Butter7月也實測這款家庭餐，並自行採買食材製作相同的一主菜、兩配菜四人餐做比較。其選購青醬牛排，搭配烤球芽甘藍及甜菜，在店內僅花六分鐘，回家後連同預熱烤箱，約30分鐘即可上桌；若自行採買食材，成本24.6美元，比家庭餐便宜逾10美元，但若計入六小時醃肉時間，從準備到完成近八個半小時，餐後還得清洗多個鍋具及烤箱。報導認為，為省約10美元而投入八個多小時是否划算，因人而異。

華人社群對這款家庭餐的評價呈現兩極。部分網友認為，35美元可買到一款主菜和兩款配菜，對不想做飯或希望一次準備數日餐點的人相當方便，也有人買回家後直接分裝冷凍；但負面評價同樣不少，有消費者認為，熟食品質不如預期，鮭魚偏乾，雞肉及蔬菜調味不足，也有人指出類似菜色使用烤箱自行料理並不困難，成本可能更低。不過，也有消費者認為，各門市熟食品質可能存在差異，只要選到合乎口味的菜色，考量省下料理及清理時間，仍有回購意願。

套餐分量同樣沒有一致評價。BuzzFeed實測取得的鮭魚每片約4至5盎司，作者認為足以供兩成人和一孩童食用，但若是四名成人，分量可能不足；Simply Recipes實測指出，四片鮭魚每片至少5至6盎司，不僅足供一餐，還有剩餘。配菜分量則普遍獲較正面評價，有實測者表示，四季豆重新加熱後仍保持脆度，地瓜口感也適中。此外，部分門市冷藏區另售預先包裝的家庭餐，價格依地區約28美元，比熟食櫃台的自選家庭餐便宜，但無法自由搭配菜色。

全食超市熟食區提供多種現成餐點，消費者可在櫃台選購家庭餐。（記者張庭瑜／攝影）
全食超市熟食區提供多種現成餐點，消費者可在櫃台選購家庭餐。（記者張庭瑜／攝影）

精華 FAQ

  • 這套餐點可選1款主菜和2款配菜，標榜可供4人享用，平均每人約8.75美元；主菜與配菜依門市當日供應而定，只能在熟食櫃台現場購買。

  • 因為外食價格高漲，這套餐被認為兼具省時與便利，許多人會買回家分裝成數日餐點；TikTok與Instagram上也有不少人分享菜色、份量與不同吃法。

  • 實測顯示，自煮約可省下10多美元，但要花近8個半小時與清理多個鍋具；家庭餐雖然較貴，卻能在幾分鐘取餐，整體更適合重視效率的人。

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