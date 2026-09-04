我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

華男熱戀送房產、名牌包200萬 分手討回敗訴

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華男送女友房產等貴重禮物，分手後打官司想討回， 最後敗訴。（示意圖，AI生成）
華男送女友房產等貴重禮物，分手後打官司想討回， 最後敗訴。（示意圖，AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

洛杉磯華男交往時豪送房產與奢侈品，分手後主張財物應返還卻敗訴；律師指出，若贈與未明訂以結婚為條件，法律上通常難追回。

孫宇晨、景甜事件最近炒得火熱，南加州也有一起相似案例。一名華人男子談戀愛時，送女友房產、名牌包以及大筆現金，總價值超過200萬美元，但雙方最後不歡而散，分手後男子打官司追討財物，結果敗訴，拿不回分文。

劉龍珠律師分享這起案例，指出當事人均為洛杉磯華人。交往期間，男方為女友購買房屋，產權直接登記在女方名下，還陸續送出名牌皮包及現金，累計價值超過200萬美元。兩人感情發展到談婚論嫁階段，男方求婚，買了一枚數萬美元鑽戒，但女方嫌小，想換幾十萬的鑽戒。男方說價格太高，不願購買，雙方發生分歧，感情最終破裂、分手收場。

事後，男方認為自己在這段感情中投入大量金錢，女方沒有與他結婚，就應返還禮物。劉龍珠表示，男子當時情緒激動，認為自己受到欺騙，甚至找人上門威脅女方。之後男方提起訴訟，追討房產、現金及其他財物。案件結果女方勝訴，男方未能追回送出的財物。「他全都輸了，一分錢也討不回來。」

婚約破裂 要看責任

劉龍珠指出，加州法律對以結婚為目的贈送的訂婚戒指有特別規定，兩人如果沒有結婚，戒指是否需返還，不能完全按照一般戀愛禮物處理，還要看婚姻為何沒有實現，以及雙方對婚約破裂的責任等具體情況。

劉龍珠比喻，如果男性追求女性，請對方吃一頓昂貴飯菜，飯吃完了，兩人卻沒有成為男女朋友，「這頓飯錢能要回來嗎？」他表示，戀愛期間許多贈與在法律上也是類似道理，不能因為沒有結婚，就要求對方把送出的東西退回。

價值200多萬美元的禮物，分手後究竟能不能討回？劉龍珠表示，關鍵在於「贈與」行為發生時有沒有附帶條件。交往期間，如果一方送另一方貴重禮物，沒有明確表示是「以結婚為條件」，也沒有約定「如果不結婚就必須返還」，法律上就可能被視為一般贈與。

關於房產，劉龍珠指出，一旦房屋完成產權登記並在對方名下，想要追回就需要提出充分證據。如果雙方在購房時曾明確約定，房子是為結婚準備，若婚姻沒有實現必須返還，法律結果可能不同。但如果沒有約定，事後單純以「當初我是因為要結婚才送的」主張返還，往往面臨舉證困難。

同樣是一枚鑽戒，戀愛期間送給對方的禮物，與明確作為訂婚信物、以結婚為前提送出的戒指，在法律上可能存在不同結果。

景甜官司 備受矚目

近期受關注的孫宇晨、景甜糾紛，也涉及追回大額財物。公開資料顯示，孫宇晨已在中國提起訴訟，要求返還3000多萬元人民幣，主張相關款項屬於以結婚為目的給付的彩禮，景甜一方則提出管轄權異議。

劉龍珠認為，這起案件的法律焦點之一，是如何證明3000多萬元人民幣究竟是不是以結婚為目的的彩禮；另一個關鍵則是雙方最後沒有結婚的原因及責任。他表示，如果女方能證明自己願意結婚，是男方最後不願結婚，那麼彩禮返還可能出現不同結果；反之，如果能證明女方拒絕結婚，相關款項是否應返還，則需按照中國法律及具體證據判斷。

精華 FAQ

  • 男方在交往期間替女友買房，產權直接登記在女方名下，並陸續送出名牌包、現金與訂婚鑽戒，累計價值超過200萬美元，屬於高額戀愛贈與。

  • 法院認為相關財物多屬一般贈與，男方未能提出足夠證據證明贈與時附有「不結婚就返還」的明確條件，因此即使分手，也難以追回已送出的財物。

  • 律師指出，訂婚戒指或彩禮若確實以結婚為前提，法律上可能要看婚約為何破裂與雙方責任；若沒有明確約定附條件，通常會被視為一般贈與，返還難度很高。

加州 洛杉磯 華人

上一則

熊貓新品牛胸肉爆紅 限時回歸

延伸閱讀

懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？

懶人包／景甜遭孫宇晨追討3000萬 甜蜜戀情鬧上法庭為哪樁？
孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情
​孫宇晨告景甜討「彩禮」逾3千萬 景甜工作室嗆「碰瓷」

​孫宇晨告景甜討「彩禮」逾3千萬 景甜工作室嗆「碰瓷」
摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴

摳男？孫宇晨追討景甜3000萬彩禮 不如拍下的1根香蕉貴
男婚禮後車禍亡留下400萬 未領證女方想分200萬 法院判了

男婚禮後車禍亡留下400萬 未領證女方想分200萬 法院判了
胡錫進批孫宇晨曝隱私「給中國男人丟臉」籲勿封殺景甜

胡錫進批孫宇晨曝隱私「給中國男人丟臉」籲勿封殺景甜

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？