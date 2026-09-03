甲醛白菜風波燒到好市多？ Jongga供貨商：產製都在韓國

宗家近日透過社群平台表示，Costco販售的宗家泡菜在韓國製造，使用100%韓國種植的大白菜，原料來自韓國國內供應網絡。（宗家Instagram截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 好市多販售的宗家泡菜因中國甲醛白菜風波受關注，業者與Costco都稱產品在韓國製造、原料來自韓國，但部分消費者仍要求更完整的溯源證明。

中國白菜食安風波延燒之際，好市多 （Costco ）販售的供貨商「宗家」（Jongga）泡菜是否使用中國白菜，引起南加 華人消費者討論。宗家對此表示，Costco販售的Jongga Mat Kimchi在韓國製造，使用100%韓國種植大白菜；Costco產品資料也標示為「韓國產品」，並稱直接自韓國進口。

記者向Costco客服查詢商品編號1793017的Jongga Mat Kimchi白菜產地。客服表示，目前可查的資料顯示，產品包裝標示為「韓國產品」（Product of Korea），Costco網站則註明「直接自韓國進口」（Imported Directly from Korea）。不過，客服表示，現有資料無法進一步確認從原料取得到產品製作的每一個過程，是否全部在韓國完成。

針對消費者關心的白菜來源，宗家其後透過社群平台進一步說明，Costco販售的宗家泡菜在韓國製造，所使用的大白菜100%在韓國種植，原料來自韓國既有供應網絡。白菜送抵生產設施後會接受檢查，從種植農場到泡菜生產設施的相關流程均受到管理。

Costco與宗家的說明在南加華人社群引發不同反應。部分消費者認為，產品包裝、Costco網站資訊及宗家的回應均指向韓國，對產品來源較為安心；但也有人認為，僅憑產品標示、零售商資訊及製造商聲明，仍不足以完全消除疑慮，希望業者提供更完整的原產地證明，以及可追溯至供應商、生產批次甚至農場的紀錄。

聯合報報導，這起「甲醛白菜」事件源於中國網友日前發布影片，揭露河北張家口康保縣屯墾鎮白菜收購、裝運現場，疑似有工作人員將一顆顆大白菜接觸甲醛溶液後再裝車，藉此延長運送過程中的保存時間。依法甲醛不得作為食品用加工助劑生產經營和使用。甲醛會引致嚴重腹痛、嘔吐、昏迷、腎臟受損或死亡。

食安專家韋恩在臉書PO文指出，根據韓國關稅廳8月23日公布的進出口貿易統計，今年1到7月的泡菜進口量是19萬4403公噸，比去年同期增加2.7%，是同期歷年最高；進口金額1億2593萬美元，年增16.3%。而韓國國內的進口泡菜絕大多數來自中國。