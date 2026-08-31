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東北華女全天候投入便利連鎖店 人力短缺最頭痛

記者啟鉻／洛杉磯報導
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新冠疫情開始後，安娜（右一）為當地警方捐贈防疫用品。（圖／受訪者提供）
新冠疫情開始後，安娜（右一）為當地警方捐贈防疫用品。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

來自中國東北的安娜憑著興趣與信心，在英文零基礎下經營7-Eleven 16年，也點出便利店全年無休、招人困難與安全風險等挑戰。

來自中國東北的華女安娜，在英語零基礎情況下，敢於在美國經營小型超市、寫字樓咖啡店，進而成功加盟7-Eleven連鎖店。她分享個人總結的經驗，認為經營者的興趣和信心很重要。

安娜表示，由於有品牌效應，加盟品牌連鎖店，不需業者在市場營銷方面花太大力氣，只要按照連鎖店規則經營就可。但由於華人新移民英文程度往往有限，需要花更多時間了解連鎖店的規範要求，還有各類培訓，要能夠盡量獲取新知識。還有員工管理、訂貨及各項檢查。平時還要應付顧客的各種問題。平時定期連鎖店顧問會到店探訪，這也是諮詢或請教解決各種問題的時機。

安娜強調，7-Eleven連鎖便利店要24小時經營，業者能否很負得起辛苦，是很大考驗。同時信心也很重要。她表示，好在她店內員工都很願意配合，經營這家連鎖店16年，有的員工一直陪伴她，彼此相處很融洽。

雖然安娜成功經營了一家7-Eleven連鎖店，但是Franchise Empire平台也提醒，經營便利店是一項需要全天候投入的工作。7-Eleven門市必須全年無休、每天24小時營業。即使是聖誕節，也不能關門，遇到惡劣天氣時，同樣不能隨意停止營業。

所以要找到願意上大夜班、而且可靠的員工，往往非常困難。7-Eleven雖然提供名為 「Hire Right」 的企業招募計畫，協助加盟店招聘員工，但人力短缺問題仍然讓許多加盟業主十分頭痛。此外，深夜營業也伴隨更高安全風險。便利店在夜間時段較容易成為搶劫及滋事行為的目標，員工的人身安全也因此面臨更大挑戰。

10年前，安娜（左五）開始經營7-Eleven便利店，並在拉斯維加斯開會時與總部...
10年前，安娜（左五）開始經營7-Eleven便利店，並在拉斯維加斯開會時與總部CEO及管理團隊合影。（圖／受訪者提供）

精華 FAQ

  • 安娜先後經營小型超市與寫字樓咖啡店，累積實戰經驗後再加盟7-Eleven。她認為有興趣和信心很重要，也願意投入學習連鎖規範、培訓與店務管理。

  • 除了依照品牌規則營運，還要處理員工管理、訂貨、各項檢查與顧客問題。連鎖店顧問定期到店，也提供業者請教經營疑難的機會。

  • 因為7-Eleven必須全年無休、每天24小時營業，夜班特別難找可靠員工。即使有Hire Right招募計畫，仍難完全解決人手不足，且夜間還要承受較高治安風險。

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