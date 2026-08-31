同樣沒身分 簽證逾期 比「走線」易被追蹤

簽證逾期者雖是合法入境，但因個人及生物辨識資料已被美國政府掌握，一旦逾期反而更容易被ICE識別及追蹤。（美聯社）

同樣是在美國沒有合法移民 身分，持簽證 合法入境後逾期滯留的人，比俗稱「走線 」的未經查驗越境者更容易被移民執法人員識別和追蹤。南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)最新報告指出，原因恰恰在這些人當初是「合法入境」，姓名、指紋、照片甚至地址等資料，早已掌握在美國政府手中。

AJSOCAL最新發布的「Beyond the Numbers: Visa Overstays of Asian Nationals」研究報告指出，簽證逾期是指外國人原本經合法程序獲准進入美國，但在獲准停留期限屆滿後，既沒有延期，也沒有轉換成其他合法移民身分，仍繼續留在美國。報告援引資料估計，簽證逾期者約占全美無合法移民身分人口的40%。

與未經查驗越境者不同，簽證持有人在合法入境前後，通常已經過背景調查、領館面談及入境程序。報告指出，美國國土安全部（DHS）因此掌握這些人的詳細個人及生物辨識資料，包括姓名、出生日期、指紋、照片，以及聯絡方式和地址等。一旦出入境紀錄顯示當事人可能逾期，美國移民暨海關執法局（ICE）即可利用這些紀錄進行身分識別和追蹤。

報告特別比較指出，未經查驗越境者可能缺乏可靠官方身分資料，增加執法人員確認身分的難度；但簽證持有人在背景調查和領事面談時已提供較可靠資料，減少了這種身分不確定性。因此，簽證逾期違規相對容易核實，ICE可據此發出出庭通知（Notice to Appear），並啟動遞解程序。

此外，研究還發現，亞洲國籍旅客並非更容易逾期。根據美國海關及邊境保護局（CBP）2023財年數據，在研究涵蓋的各類入境身分類別中，亞洲國籍人士的疑似境內逾期率低於所有國家旅客的整體水平。

在學生及交流訪客逾期事件最多的十個國家中，印度有5818起、中國3012起、菲律賓1023起，三個亞洲國家合計占該類別疑似境內逾期事件26%。