透過社交App體驗晚餐「盲盒」 華人交友新潮流

當生活逐漸固定、原有朋友圈不再擴大，一些在北美的成年人開始透過社交軟體與陌生人共進晚餐，以結交新朋友。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 北美成年人流行透過社交App參加盲盒晚餐，Timeleft以付費線下聚會幫助陌生人相識；加州華人James的經驗顯示，這類活動能打開社交圈，卻不保證立刻建立深交。

不看照片、不知道同桌是誰，連餐廳也要到活動前才揭曉。當生活逐漸固定、原有朋友圈不再擴大，一些在北美的成年人，開始透過社交軟體與陌生人共進晚餐，以結交新朋友。

離開校園、投入工作、結婚成家或搬到陌生城市後，人們每天接觸的對象往往集中在家人、同事及原有朋友。蓋洛普2026年全球職場報告顯示，2025年全球有22%的受雇者表示，在接受調查前一天曾長時間感到孤獨。按年齡區分，35歲以下工作者為23%，35歲及以上者也有21%。

非約會軟體 不能挑人

Timeleft便是主打線下交友的平台之一。它不是約會軟體，使用者選擇城市、語言、日期及區域後，平台會參考性格測驗安排同桌者、餐廳和訂位。每桌通常由六名陌生人組成，使用者不能滑動照片挑人，餐廳及參加者的部分資料也要到活動前才會公布，餐飲費用另付。根據Timeleft的公開資訊，目前已在全球逾200個城市提供活動，累計參加人次超過300萬。

在美生活近十年、已婚且擁有固定朋友圈的加州華人 James，並不是身邊無人陪伴。但他逐漸發現，自己似乎一直待在熟悉的舒適圈，很久沒有真正交到新朋友。為了推動自己走出去，他選擇獨自前往墨西哥旅行，也在當地第一次嘗試Timeleft。

抵達墨西哥城（Mexico City）後，James曾使用Nomad Table及Travel BFF等軟體尋找旅伴，但沒有立即獲得回應。後來，他在社群媒體上看到Timeleft。由於使用服務須付費，他起初有些猶豫，最後仍報名一場晚餐。

James選擇住處附近區域及英語組別，約在活動前三小時才收到餐廳地址。原定參加者中有兩人沒有出現，最後只有James與另外兩女一男到場。幾人雖來自不同背景，英語的流利程度也不一樣，仍一路聊個不停。晚餐後，平台又公布一間酒吧，讓分散在不同餐廳的參加者續攤。他在活動中認識的一名新朋友，之後幾天還與他結伴出遊。

回到洛杉磯後，James再次報名，餐廳在他所居住的西好萊塢（West Hollywood）地區。這次同桌者包括律師、國際事務工作者及參與公益計畫的科技公司員工，也有年紀稍長的參加者。眾人談論政治、文化轉變、電影及世界旅行，全程幾乎沒有冷場。

聊得熱鬧 未必有後續

但這頓飯也讓James發現，聊得熱鬧不代表一定能成為朋友。同桌者見聞廣泛，談論的許多地方他沒有去過，部分政治及國際議題也不是他平時關注的內容。他形容，「大家都很酷」，自己卻未必知道如何進入他們的話題，因此沒有參加晚餐後的續攤。

儘管如此，他仍認為這是一場成功的聚會，也願意繼續參加。James說，有人交朋友，是為了交流理想和事業；也有人只是希望建立一個能談日常生活、彼此支持的朋友圈。對他而言，軟體未必能立即帶來知己，卻提供了一個走出「舒適圈」、認識新朋友的起點。