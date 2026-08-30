我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

純交友App漸成好生意 今年前4月美國使用者花1600萬元

記者子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures的估算，十多款以...
根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures的估算，十多款以本地交友為主的平台2025年合計獲得約430萬次下載。（ChatGPT生成）

AI摘要

文章摘要整理：

主打只交朋友的社群與交友App正快速成長，因成年人離開校園後更難結識新朋友，市場需求強勁，並以群組活動和線下聚會作為主要商業模式。

從一對一滑動配對，到由平台安排一群陌生人吃飯、健行或看表演，主打「只交朋友、不談戀愛」的社群軟體正在增加。各平台雖採取不同模式，瞄準的卻是相似需求：當成年人離開校園、生活圈逐漸固定，要如何找到願意一起參加活動的新朋友？

孤獨比率 45～49歲最高

這項需求並不只來自年輕族群。美國退休人員協會（AARP）2025年針對逾3000名45歲及以上美國人進行調查，結果顯示，40%受訪者被歸類為孤獨，高於2018年及2010年的35%。其中，45至49歲受訪者的孤獨比率最高，達49%。

純友誼交友也逐漸形成一門生意。根據TechCrunch引述應用程式分析公司Appfigures估算，十多款以本地交友為主的平台2025年合計獲得約430萬次下載。2026年截至4月，美國使用者已在這類平台花費約1600萬美元。

Bumble於2024年收購社群平台Geneva，並在2025年重新推出BFF，將原有的一對一配對擴展至群體及社區，群組規模可以從幾個人到數千人。

另一款軟體222則取消個人檔案、滑動及私訊。使用者完成約15分鐘的性格問卷後，平台會根據興趣及相容程度，邀請入選者參加線下活動。參加者通常先以六人一組吃飯，之後再與其他小組前往酒吧、藝廊或表演場所。

222表示，目前服務涵蓋洛杉磯、橙縣、聖地牙哥、紐約及多倫多等17個市場。平台稱，2025年曾為合作場所帶來超過10萬參加者，創造逾500萬美元收入。

Meet5則讓使用者自行挑選健行、保齡球、博物館、品酒、跳舞及外出用餐等活動，也能自行設定時間和內容，公開邀請附近居民參加。

Meet5特別瞄準40歲以上、希望在線下擴大朋友圈的成年人。執行長Lukas Reinhardt向Business Insider表示，平台使用者平均年齡為57歲。Meet5官網則顯示，目前擁有超過300萬註冊使用者，每月舉辦逾4萬5000場活動，並已從歐洲拓展至美國。

配對成功 另建多元群組

不過，付費服務提供的主要是一次見面機會，而不是一段已經建立的友誼。活動後是否交換聯絡方式、再次見面，仍由參加者自行決定。

不同平台正在嘗試解決「配對後仍不見面」的問題。Bumble早在2016年便推出BFF（交友大於找伴侶）功能，之後發展成獨立軟體。使用者除了能瀏覽個人資料、進行一對一配對及傳訊，也可以加入讀書、健行、餐廳探訪等主題群組，透過聊天室及活動日曆安排線下聚會。

精華 FAQ

  • 因為許多成年人離開校園後，生活圈趨於固定，想認識新朋友卻缺少場域。這類App鎖定的是交朋友與參加活動的需求，而不一定是戀愛。

  • AARP調查顯示，45歲以上美國人中有40%被歸類為孤獨；其中45至49歲族群最高，達49%。這反映中年族群也有明顯社交連結需求。

  • 平台多改用群組與線下活動設計，例如222安排六人先吃飯，再到酒吧、藝廊或表演場所；Bumble BFF與Meet5則用主題群組和活動日曆促成實體互動。

App

上一則

熊貓快餐程正昌 78歲照拚事業

延伸閱讀

付費與陌生人共進晚餐 華人實測北美交友新潮流

付費與陌生人共進晚餐 華人實測北美交友新潮流
「白男亞女」專屬？舊金山交友網站爆紅 3100人搶加入

「白男亞女」專屬？舊金山交友網站爆紅 3100人搶加入
害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億

害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠171億
特殊需求子女長大 華人家長憂就業、照護

特殊需求子女長大 華人家長憂就業、照護
「孤獨網紅」興起 過度美化獨處 恐影響身心健康及社交能力

「孤獨網紅」興起 過度美化獨處 恐影響身心健康及社交能力
舊金山年輕人疫後愛獨居 合租率跌至25%

舊金山年輕人疫後愛獨居 合租率跌至25%

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照