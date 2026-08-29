他在南加海邊游完泳上岸腳趾有癢意 低頭驚見響尾蛇

脫口秀喜劇演員兼電視主持人帕里斯（Nicky Paris）在個人Instagram分享影片，顯示一條響尾蛇在新港灘的水晶灣（Crystal Cove）沙灘上爬行。圖為示意圖。（路透）

加州 郵報報導，脫口秀喜劇演員兼電視主持人帕里斯（Nicky Paris）在個人Instagram上分享一段影片，畫面顯示一條響尾蛇正出現在新港灘 的水晶灣（Crystal Cove）水岸邊。

帕里斯在PO文中表示，當時他剛從海裡走出來，突然感覺大腳趾有一陣癢意。當他低頭一看，驚駭地發現沙灘上竟然出現一條「巨大」的響尾蛇。影片中，當這條毒蛇在沙灘上滑行時，一旁仍有遊客正沿著海岸散步。

帕里斯在錄影時心有餘悸地說：「牠直接從水裡爬出來，一路穿過海灘，甚至穿過我的涼鞋之間。我真的親眼看著牠，然後牠就一路爬回山坡上。」

這位長居洛杉磯的喜劇演員所幸並未被咬傷，但這項發現讓他大受震驚。在經歷這場生死一瞬間後，他特別警告遊客必須隨時注意腳下，因為即便是走在海浪拍打的岸邊，也已經不再安全。

surfer magazine報導，響尾蛇出現在沙灘的情況較為罕見，事發海灘周邊海崖上有響尾蛇棲息地，南加 近期異常高溫，牠們可能外出尋找水源降溫。

南加州近期響尾蛇攻擊事件頻傳。上周，一條具強烈攻擊性的響尾蛇咬傷一女子導致其緊急送醫；令人驚悚的是，該女子在醫院休養期間，這條蛇竟然再度現身她家，並襲擊她心愛的寵物。

受害者當時正在洛杉磯縣家中的後院收拾貓咪玩具，響尾蛇突然竄出並咬傷她的食指。僅一天之後，這條蛇再度返回現場，咬傷她名為「Magic」的愛貓。

本月稍早，卡拉巴薩斯（Calabasas）的一戶家庭也在孩子玩耍的後院發現響尾蛇的蹤跡。

曾與導演Ted Kotcheff、剪輯師Thom Noble及導演James Fargo等業界傳奇合作的洛杉磯電影攝影師Hugo Will，也在社群分享自家院子的驚險畫面：一條響尾蛇直接潛伏在孩子散落一地的玩具堆中，險象環生。