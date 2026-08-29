廣場舞打破朝九晚五 跳出多彩人生
廣場舞不只屬於退休生活，也成為上班族紓壓、鍛煉與交友的日常選擇，參與者在音樂與陪伴中跳出多彩人生。
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廣場舞不只屬於退休生活，也成為上班族紓壓、鍛煉與交友的日常選擇，參與者在音樂與陪伴中跳出多彩人生。
晨曦中，夕陽下，華燈初上，同一支舞，同樣的舞步，跳舞的理由各有不同，有人為健康，有人為快樂，有人希望退休生活豐富多彩，有人則渴望打破朝九晚五、一成不變的時間和空間。
在南加大從事生物醫學研究的韓波表示，她常年在實驗室工作、做實驗、寫研究報告，經常累得腰酸背痛。她年輕的時候喜歡打排球，但在美國要組隊打球，談何容易；後來她曾去健身房、練瑜伽，但最終還是覺得廣場舞更加輕鬆愉快，有音樂、有新鮮空氣，又有人陪伴，不需提前預約，也不用特別安排時間，多年下來，「感覺是調節大腦放鬆身體最好的鍛煉」。
家住亞凱迪亞的Apple，多年來每天專門開車去跳廣場舞。她表示，交朋友不是她來跳舞的主要目的，「就是為鍛鍊身體，疏解壓力」。她說，每天緊張的工作後，跳舞是她感覺最無拘無束、最放鬆的時間，有時下班晚或交通堵趕不上吃飯，也會先來跳舞，結束後才去解決肚子問題。她說，這樣每天來跳廣場舞，已持續近五年。
從疫情前就加入廣場舞團的小敏，則是每天從聖瑪利諾開車到天普廣場跳舞。小敏從小喜歡跳舞，但來美國後才真正接觸廣場舞。疫情之前，她和大家一起跳廣場舞；疫情期間不能聚會，她和朋友們就通過視頻跳舞，同時從網路學習「成品舞」；疫情後大家重聚，她將學到的成品舞蹈教給大家，帶動大家一起跳。
「成品舞」往往比傳統的廣場舞難度更大，但小敏教得認真，大家學得更認真，教學相長。小敏說，對她而言，跳舞不僅是娛樂和鍛煉，更是一生的興趣，和興趣相同的人在一起跳舞，雙重開心。
因為廣場舞不必預約、時間彈性，又有音樂、空氣與人群陪伴，能讓她們在工作後放鬆身體、舒緩壓力，甚至成為每天最無拘無束的時刻。 她平時在實驗室長時間工作，常覺得腰酸背痛；相較於難以組隊的排球、需要安排的健身房與瑜伽，廣場舞更輕鬆愉快，也更能調節大腦、放鬆身體。 疫情前她和大家一起跳舞，疫情期間改用視頻與網路學習成品舞，疫情後再把學到的舞步教給團友，讓廣場舞從娛樂延伸為教學相長的共同興趣。
精華 FAQ
因為廣場舞不必預約、時間彈性，又有音樂、空氣與人群陪伴，能讓她們在工作後放鬆身體、舒緩壓力，甚至成為每天最無拘無束的時刻。
她平時在實驗室長時間工作，常覺得腰酸背痛；相較於難以組隊的排球、需要安排的健身房與瑜伽，廣場舞更輕鬆愉快，也更能調節大腦、放鬆身體。
疫情前她和大家一起跳舞，疫情期間改用視頻與網路學習成品舞，疫情後再把學到的舞步教給團友，讓廣場舞從娛樂延伸為教學相長的共同興趣。
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