廣場舞打破朝九晚五 跳出多彩人生

華人舞者每天早晚在天普茶花公園涼亭跳廣場舞。（記者楊青／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 廣場舞不只屬於退休生活，也成為上班族紓壓、鍛煉與交友的日常選擇，參與者在音樂與陪伴中跳出多彩人生。

晨曦中，夕陽下，華燈初上，同一支舞，同樣的舞步，跳舞的理由各有不同，有人為健康，有人為快樂，有人希望退休生活豐富多彩，有人則渴望打破朝九晚五、一成不變的時間和空間。

在南加大 從事生物醫學研究的韓波表示，她常年在實驗室工作、做實驗、寫研究報告，經常累得腰酸背痛。她年輕的時候喜歡打排球，但在美國要組隊打球，談何容易；後來她曾去健身房、練瑜伽，但最終還是覺得廣場舞更加輕鬆愉快，有音樂、有新鮮空氣，又有人陪伴，不需提前預約，也不用特別安排時間，多年下來，「感覺是調節大腦放鬆身體最好的鍛煉」。

家住亞凱迪亞的Apple，多年來每天專門開車去跳廣場舞。她表示，交朋友不是她來跳舞的主要目的，「就是為鍛鍊身體，疏解壓力」。她說，每天緊張的工作後，跳舞是她感覺最無拘無束、最放鬆的時間，有時下班晚或交通堵趕不上吃飯，也會先來跳舞，結束後才去解決肚子問題。她說，這樣每天來跳廣場舞，已持續近五年。

從疫情 前就加入廣場舞團的小敏，則是每天從聖瑪利諾開車到天普廣場跳舞。小敏從小喜歡跳舞，但來美國後才真正接觸廣場舞。疫情之前，她和大家一起跳廣場舞；疫情期間不能聚會，她和朋友們就通過視頻跳舞，同時從網路學習「成品舞」；疫情後大家重聚，她將學到的成品舞蹈教給大家，帶動大家一起跳。

「成品舞」往往比傳統的廣場舞難度更大，但小敏教得認真，大家學得更認真，教學相長。小敏說，對她而言，跳舞不僅是娛樂和鍛煉，更是一生的興趣，和興趣相同的人在一起跳舞，雙重開心。