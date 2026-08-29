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廣場舞在華人區遍地開花 來去自由各取所需

記者楊青／洛杉磯報導
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小敏（前）和舞友們在天普茶花公園跳廣場舞。（記者楊青／攝影）
小敏（前）和舞友們在天普茶花公園跳廣場舞。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人社區廣場舞多年來持續興盛，從天普到各地公園廣場都可見舞群，成員依喜好與生活狀況自由加入、分化與延續。

聖蓋博谷的早晨、傍晚和周末，總有華人在跳舞。從當年的華埠到現在的天普、聖蓋博、蒙特利公園、阿罕布拉，到東區的核桃、鑽石吧、奇諾岡，南加華人社區的廣場舞經年不衰，不同年齡、背景、舞蹈喜好的人，在各自熟悉的廣場、公園和公共空間，形成大大小小的舞群，舞出南加州華人社區特別風景線。

廣場舞大約十多年前從中國大陸引進南加，短短數年遍地開花。天普市茶花廣場，是聖蓋博谷華人廣場舞的一個縮影。

「我30多年前從中國來美，之前從來沒跳過廣場舞，聽都沒聽過。 」天普和樂廣場舞隊領隊韓波表示，直到幾年前她傍晚散步看到家不遠的公園有大群華人在跳舞，才第一次知道這種集體舞來自中國。「音樂響起，愈來愈多人隨意加入，不管認不認識，都歡快又放鬆」。沒想到的是，韓波不但加入廣場舞，不多久，還成立舞隊並成為領頭人。

韓波介紹，天普茶花廣場當年只有一個大群，起初在廣場中央的亭子跳舞，後來人愈來愈多，現在已發展成三支隊伍，遍布公園廣場的各個角落，從清晨到入夜，都可以看到舞動的人群。

「大家都很隨意，來去自由，有人每天到，也有人因探親或工作或家事暫時缺席，也有人搬家離開，但舞隊一年四季不會中斷」，韓波說，多的時候，一個舞群就有上百人，每天來跳的，總有幾十人。

天普廣場另一支舞隊組長小敏表示，她現在的團隊，就是從原來的一支大舞隊中出來另立門戶，因為比起傳統廣場舞，她們這群人更喜歡成品舞。

這種「分分合合」，正是南加華人廣場舞的特色。有人喜歡簡單、容易跟上的舞蹈；有人喜歡網路流行的完整編舞；有人喜歡音樂節奏，有人講究體態和動作；有人把它當運動，有人當娛樂，有人當社交，也有人只是需要每天一個半小時，讓自己暫時離開工作和家庭的忙碌。

精華 FAQ

  • 文章指出，廣場舞已從華埠擴展到天普、聖蓋博、蒙特利公園、阿罕布拉，以及東區的核桃、鑽石吧、奇諾岡等地，幾乎遍布華人社區的公共空間。

  • 最初只有一個大群在亭子跳舞，後來參與者愈來愈多，逐漸分成3支隊伍，分布在廣場各處，從清晨到入夜都能看到舞動人群。

  • 因為參與者需求不同，有人喜歡簡單舞步，有人偏愛完整成品舞，也有人把它當運動、娛樂或社交，因此常因風格與偏好不同而分隊，但整體仍持續運作。

南加 天普 華埠

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