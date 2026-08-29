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廣場舞撕掉大媽標籤 多元族裔同樂

記者楊青／洛杉磯報導
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和樂廣場舞團的舞友們每天傍晚在天普茶花廣場跳廣場舞。（記者楊青／攝影）
和樂廣場舞團的舞友們每天傍晚在天普茶花廣場跳廣場舞。（記者楊青／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南加華人社區的廣場舞正擺脫刻板印象，從年長女性擴展到多族裔參與，並透過與市府協調、控制音量與時間，逐步融入城市公共生活。

不少人的印象中，廣場舞常常與「大媽」「音樂很大聲」聯繫在一起。但在南加華人社區，這種印象正在改變。

各地的廣場舞隊伍，有60、70甚至接近80歲的退休人士，也有仍然工作的上班族，她們中有退休教師，有和數字打了一輩子交道的老會計，有仍在工作的警局文職人員、商貿業者和生化研究專家，也有退休後來美幫助正在打拼的兒女們照看孩子的爺爺奶奶；有人來自中國大陸，有人來自台灣、香港，近年還有其他族裔的大媽，也開始加入。廣場舞不再只是中國的一種文化現象，也變成海外華人移民生活的日常。

廣場舞常伴隨另一個問題：公共空間如何共存？音樂會不會太大聲？跳到幾點？會不會影響附近居民？城市是否允許？

「這些問題，幾乎每一支廣場舞隊都會碰到。」韓波表示，她和團隊一直與市府及警方保持溝通。比如在天普廣場跳舞前，她們曾使用附近一塊私人空地跳舞，經警方提醒，這些年改為使用公園廣場。而每天跳舞的時間和音樂的音量，也格外注意，舞跳到晚8時半左右就結束，後續的聊天也不要太久。公共空間既然是大家共同使用，就應該彼此尊重，「自己開心」不能建立在「別人不開心」之上，她說，這也是南加華人廣場舞逐漸融入城市生活後，必須學習的事。

同樣每天清晨都在天普廣場跳舞的南加州元極舞團，數十位團員不僅自己跳舞鍛煉，多年來還經常深入老人中心，帶動年長者一起鍛煉，每年更多次參加華洋社區的大型活動，讓華人另類的廣場舞深入千家萬戶，帶給更多人健康和快樂。

「但即便在公園跳舞，也可能面臨一些治安挑戰。」韓波說，她的手機就在跳舞期間被小偷順手牽羊。現在，她們會主動向市府反映廣場公共設施問題，例如燈光不夠、燈泡損壞等，及時修繕，讓大家能夠在一個安全的環境中安心跳舞。

精華 FAQ

  • 成員不只包括60、70歲的退休人士，也有上班族、退休教師、老會計、警局文職、生化研究專家，甚至幫子女照顧孫輩的爺爺奶奶，近年還吸引其他族裔女性加入。

  • 她們會主動與市府和警方溝通，改用公園廣場，並把跳舞時間控制在晚8時半左右，注意音量與聊天時間，盡量避免影響周邊居民，維持共用空間的平衡。

  • 除了健身，團隊也深入老人中心帶動長者運動，並參與華洋社區大型活動，讓廣場舞成為文化交流與社區連結的平台，同時也促使大家更重視安全與設施維護。

香港 退休 南加

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