10年美簽續簽 排到10個月後 符免面談者也搶不到號

過去十多年，大量中國公民取得十年有效期B類簽證，往返中美。（記者邵敏／攝影）

不少持美國B1/B2旅行探親簽證 的華人 ，十年簽證即將到期，續簽面臨困境。一些申請者日夜蹲守面簽預約系統，排期已至十個月後；部分符合免面談續簽的申請者，也搶不到號。華人感慨美簽如今「難如登天」，行程被迫一再延後。業內人士分析，全球系統壓力疊加、大批簽證集中到期，造成當前美簽預約難的局面。

上網填表 常強制退出

洛杉磯 華女Emily張的父母，十年美簽2026年底到期，Emily提前幫父母申請免面試續簽，但困難重重。Emily說，兩個月前就開始上網填寫DS‑160申請表格，系統經常強制退出，網站長時間無法進入。

最後Emily好不容易進入預約步驟，卻一直顯示無可預約時間。根據現行規定，免面談續簽雖不用預約面簽，但仍需預約前往指定中信銀行代傳遞材料的時間。「一個多月來，我每天都不定時上網刷新，卻看不到任何可選的時段。」Emily嘗試撥打簽證預約系統客服電話，得到回覆是沒有其他途徑，只能繼續刷號。

Emily的遭遇並非個案，南加美簽業內人士莫強指出，目前簽證者普遍面臨預約難的局面，他敘述，今年7月幫客戶申請B類簽證面談，系統顯示可約時間是明年5月。莫強有一次半夜蹲守電腦，意外搶到今年9月的面談號，他分析美領館不定時釋放少量預約號，但能不能搶到有很大偶然。

簽證難約 今年更誇張

據莫強行業經驗觀察，簽證預約難的局面最近幾年就出現，但今年尤其誇張。他表示，美簽預約系統是全球共用平台，服務器承載來自世界各國的簽證申請，因此申請過程極易出現卡頓、宕機。「另外有個關鍵原因，是過去十多年，大量中國公民取得十年有效期B1/B2簽證，如今大批簽證集中到期，迎來續簽高峰。」

預約周期拉長，耗費數月仍搶不到面談、或免面談時間，這種狀況給赴美華人帶來困擾。上海一對華人父母，原本計畫下半年前往洛杉磯看望子女，因為簽證預約排期太久，只能將出行無限期推遲。

莫強指出，北京、上海、廣州等地屬熱門領區，簽證預約一號難求，他建議申請者可前往武漢、瀋陽等相對冷門領區申請，或可縮短預約時間。「美方並不強制限定領區，申請人可自主選擇中國任意領館預約面談。」不過莫強提醒，目前中國使用的預約系統有限制：更換領區預約，恐需重新填寫DS‑160申請表，系統允許修改機會有限，盲目反覆切換會耗盡修改權限，需要謹慎操作。

提前規畫 別臨近辦理

此外，莫強認為，美領館並非一次性釋放全部預約名額。為應對緊急出行的加急需求，會預留一部分名額，再分批次零星投放到系統中。「很多申請者誤以為會一次性大批量放號，因此錯過系統不定期釋放的零散空位。」針對簽證預約等待周期拉長的客觀現實，他建議申請者，不要臨近出行才啟動辦理，務必提前半年以上規畫簽證，避免行程因簽證延誤。

本報此前報導，美簽預約一號難求，也催生代搶號市場。目前旅遊簽證代搶價格約每人1000元人民幣（約142美元），學生簽證約1500元人民幣（約214美元），若要求更早的面談時間，價格還可能更高。不過，代搶號業者僅承諾持續刷號，並不保證一定能成功預約。

8月登入簽證預約系統上海領區顯示「無可用時段」。（簽證網頁截屏）