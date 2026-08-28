10年美簽收緊 工作、婚姻更動 符合免面試恐被要求面談

莫強的客戶Kevin李B1/B2十年美簽到期，滿足免面談各項條件，且工作穩定，過往赴美記錄良好。不過與十年前相比，Kevin婚姻狀態變為離異，申請續簽時被要求到領館面談。圖為客戶接到面談要求通知。（莫強提供）

B1/B2十年美簽到期，許多符合免面談條件的華人 ，代傳遞簽材料後，卻被美領館要求面談，其中包括曾赴美生子的寶爸寶媽。業內人士指出，申請者工作、婚姻、家庭等信息發生變化，或者家屬的移民 身分更新，續簽時同樣可能觸發額外審核，被要求到現場面談。

據美國國務院官網介紹，目前B1/B2免面談續簽，需滿足多項條件，包括原簽證 到期後12個月以內續簽；申請人在原簽證簽發時已年滿18歲；必須在國籍國或居住國申請；沒有拒簽史，或拒簽已克服等。但符合條件不等於「一定免面談」，即使條件全部滿足，最終是否免面談，仍由領事官員決定。

洛杉磯從事美簽業務的莫強分享案例，客戶Kevin李B1/B2十年美簽到期，滿足免面談各項條件，且工作穩定，過往赴美記錄良好。不過與十年前相比，Kevin婚姻狀態變為離異，申請續簽時被要求到領館面談。

南加華女Amy的父母，十年美簽去年到期，申請免面試續簽卻被領館要求約見，Amy分析，與十年前相比，自己已拿到綠卡，移民身分發生變化，父母的簽證也需面試審查。

另外一起案例，夫妻倆共同申請續簽，同樣符合免面談資格，妻子順利完成代傳遞免面試，但丈夫卻被要求面談，並且經歷長達三個多月的行政審核。莫強表示，「很多時候，觸發面談的原因並不完全透明，領事官員有裁量權，可以要求申請人到場問話。」

其中特別受關注的群體，是有赴美生子經歷的申請人。莫強介紹，一位華人女性，十年前赴美生子，如今簽證到期後遞交續簽，原本期待免面談直接更新簽證，不料收到領館通知，要求她到場面談。「這類個案越來越多，即便當年全程自費、沒有占用美國公共福利，只要有赴美生子記錄，續簽時被要求面談的概率，會明顯升高。」

此外，過往在美國停留時間偏長、舊簽證過期時間較久的申請者，續簽時也要有心理準備，大概率會被要求面談。

國務院網站信息顯示，自2025年10月1日起，B1/B2免面談續簽規則收緊，此前簽證到期48個月內續簽可免面談，改為到期12個月內。

一些申請人收到面談通知後十分慌亂，擔心被拒簽。莫強表示，收到面談通知不等於拒簽，很多時候，領館只需進一步核實背景信息。「面談的重要原則是如實回答，不要刻意回避、隱瞞信息。」

過去十多年，華人持B1/B2十年美簽自由出入美國，如今續簽大幅收緊。（記者邵敏／攝影）