薩國女赴移民局報到 遭拘留8個月 骨折未獲治療恐面臨截肢
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據ABC 7新聞報導，24歲薩爾瓦多籍女子Karla Godoy去年11月赴洛杉磯出席移民相關預約時遭拘留，至今仍羈押在移民暨海關執法局（ICE）位華盛頓州的拘留設施。她的未婚夫Christian Diaz表示，Godoy腳部骨折8個月未獲治療，加上糖尿病使腿傷惡化，目前已無法行走、須以輪椅代步，若再不動手術恐面臨截肢。
Diaz提供的照片顯示Godoy腿部有傷。他說，拘留所的工作人員雖為Godoy處理傷口並提供止痛藥，骨折卻未獲任何處置，「她連石膏都沒有打。我必須看著她承受這一切，實在難以置信」，「如果她的腳沒有動手術，情況會發展到必須截肢的地步」。他表示，原本計畫與Godoy結婚，開始新的人生。現在看著這一切崩塌，就像一場噩夢。
Godoy於2024年8月持觀光簽證自薩爾瓦多抵達洛杉磯，其後以遭政治迫害為由申請庇護。Diaz說，Godoy來美數月後發現遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通報，「顯然出於政治動機」，並稱Godoy的父親曾任薩爾瓦多總統Nayib Bukele的律師；父親在案件中發現不一致之處後，她的父母遭薩國總統以詐欺指控關押，Godoy則在父母入獄前離開薩爾瓦多。
Diaz表示，Godoy擔憂一旦遭到遣返，將面臨人身危險，「她如果被遣返，可能遭酷刑、性侵，甚至被殺。」他說，律師正對Godoy的遣返令提出上訴，並爭取讓她獲釋、在失去肢體前接受骨折手術，「就算真的把她接回來，她的健康狀況也會非常糟，甚至可能少了一隻腳……這實在不應該。」
ABC 7已向國土安全部（DHS）查詢Godoy的拘留及醫療情況，截至發稿前尚未獲得回應。
她去年11月赴洛杉磯出席移民相關預約時，遭美國移民暨海關執法局拘留，之後被送往華盛頓州的拘留設施，至今仍被羈押。 Godoy腳部骨折已8個月未治療，又因糖尿病讓傷勢惡化，現在已無法行走、需坐輪椅，家屬擔心若不盡快手術，最終可能面臨截肢。 家屬透過律師對她的遣返令提出上訴，同時希望法院讓她先獲釋並接受骨折手術，避免在健康持續惡化下被遣返，陷入更大的人身風險。
精華 FAQ
她去年11月赴洛杉磯出席移民相關預約時，遭美國移民暨海關執法局拘留，之後被送往華盛頓州的拘留設施，至今仍被羈押。
Godoy腳部骨折已8個月未治療，又因糖尿病讓傷勢惡化，現在已無法行走、需坐輪椅，家屬擔心若不盡快手術，最終可能面臨截肢。
家屬透過律師對她的遣返令提出上訴，同時希望法院讓她先獲釋並接受骨折手術，避免在健康持續惡化下被遣返，陷入更大的人身風險。
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