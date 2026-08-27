購票時ICE就鎖定？ 華婦帶兒出遊機場取行李被捕

華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕；示意圖。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 一名中國華女帶7歲兒子旅遊返美後，在安大略機場領行李時遭ICE逮捕，經律師提告後，聯邦法官裁定立即釋放。

南加 州一華女日前帶7歲兒子前往夏威夷 旅遊，返回時，在安大略國際機場（Ontario International Airport）領取行李期間，遭移民暨海關執法局（ICE ）拘捕。據悉，華女沒有犯罪紀錄，此前提出的庇護申請仍在審理中，拘留三周後，代表律師提出人身保護令申請，法官隔日下令將她釋放。

據加州中區聯邦地區法院公開案件資料，38歲的何紫（Zi He，音譯）為中國公民，7歲兒子是美國公民。她於2023年10月持B-2旅遊簽證進入美國，獲准停留至2024年4月；2024年3月，她在停留期限屆滿前，以與宗教信仰有關的理由提出庇護申請，該申請目前仍由移民局處理，尚未安排面談。2024年9月，何紫取得工作許可（EAD）。

多家媒體報導指出，今年7月28日，何紫帶兒子結束夏威夷家庭旅行，搭乘航班返回南加。媒體援引聯邦法院訴狀內容，母子倆抵達安大略機場後，何紫在領取行李時遭ICE拘捕，後被送往阿特蘭多（Adelanto）ICE拘留中心。報導沒有提及當事人7歲兒子在現場如何處理。

何紫被羈押後，8月20日，代表律師向加州中區聯邦地區法院提出人身保護令申請，要求法院釋放或提供保釋聽證。律師在申請中主張，當事人已被拘留超過三周，政府並未對她是否具有犯罪紀錄、是否對社會構成危險、是否存在逃跑風險，以及她在美國的家庭和社區聯繫等情況進行評估。律師主張，何紫當初通過正常邊境檢查程序後合法入境，政府雖可依法拘留她，但不應在沒有提供適當保釋審查的情況下持續拘押。

聯邦法院8月21日作出裁定，批准何紫的人身保護令，法官Steve Kim命令立即釋放當事人。法院文件顯示，這項裁定處理的是何紫此次被拘留是否合法以及是否應繼續羈押的問題，並不代表她的庇護申請獲准。

ABC電視台等媒體報導，ICE近期將機場列為移民執法重點，移民官員在全美機場鎖定逾期居留者，已知數十人在機場遭拘捕，部分被拘留者沒有犯罪紀錄，甚至持有效工作許可或其他相關文件。

報導指出，ICE與運輸安全管理局（TSA）的資訊共享增加，使移民官員能透過旅客資料鎖定執法對象。部分人在搭乘國內航班、準備登機或抵達機場時遭拘捕，他們被政府認定存在民事移民違規。這也引發外界對移民旅客是否可能在訂機票、登機或抵達機場前後，就已被移民執法機關列為執法對象的關注。