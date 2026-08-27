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爭搶停車位爆衝突 華男開槍追趕 被判多項重罪

記者邵敏／綜合報導
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因爭搶一個停車位，兩位帶著孩子的父親發生激烈衝突。圖為案發地示意圖，非涉案車輛。...
因爭搶一個停車位，兩位帶著孩子的父親發生激烈衝突。圖為案發地示意圖，非涉案車輛。（谷歌地圖）

加州橙縣一知名麵包店外，2023年因爭搶一個停車位，兩位帶孩子的父親發生激烈衝突，華男陳威（Wei Chen，音譯）朝一輛載有兩名幼童的SUV車輛開槍。案件持續近三年的法庭程序後，陳威日前被判多項重罪成立，但謀殺未遂罪未獲陪審團支持。

PATH等多家媒體報導，此案發生在橙縣普安那公園市（Buena Park），地址為Beach Blvd 7640号的Porto's Bakery麵包店外，案發時間是2023年10月1日下午6時左右。57歲奇諾岡男子陳威，當時帶9歲兒子；受害者Josh Nelson駕駛的SUV，後座上坐著兩名年僅2、3歲的幼童。

案發時，兩位父親都在等待停車位。檢方指出，陳威先阻擋Nelson的車輛進入停車位，隨後取得該車位。Nelson按喇叭後駕車離開，雙方衝突隨即升高。

檢方表示，陳威取得車位後，走向Nelson的車輛並開槍，Nelson聽到約三至四聲槍響，立即倒車試圖逃離。目擊者看到SUV在倒車過程中撞到陳威。陳威隨後再次朝正在駛離的SUV開槍，並在持槍狀態下追趕車輛，之後才返回自己的車旁。

整起事件未造成任何人中彈受傷。檢方表示，陳威的兒子向調查員描述，他看到父親在Nelson按喇叭並發生口角後，從車內取出槍械；之後又看到父親遭SUV撞到，再持槍追趕對方車輛。陳威返回自己的車輛後，據檢方說法，他告訴兒子自己沒有殺人。

案發當晚，警方接獲報案趕到現場，發現陳威仍坐在車內。ABC 7電視台報導，警方當時以謀殺未遂罪將他逮捕、並送往橙縣監獄。2023年10月3日，檢方起訴陳威謀殺未遂、持槍攻擊、以及向車輛開槍罪，並提出蓄意預謀謀殺、開槍等加重處罰指控。

不過，在後來的庭審中，辯方表示，Nelson在陳威取得停車位後曾對他比中指，雙方發生口角；Nelson說英語，陳威則說普通話。陳威辯稱，他開槍使用的是塑膠彈，只是想嚇阻對方，並稱是出於自衛。辯方還表示，當Nelson倒車時，陳威開槍是為警告對方不要撞到自己，並沒有傷人意圖。

案發近三年後，陳威被判「過失殺人未遂」、三項持槍攻擊以及向車輛開槍等重罪；陪審團同時認定其使用槍械的加重處罰條款成立。不過，陪審團否決檢方提出的謀殺未遂罪，以及蓄意預謀謀殺的加重指控。

陳威的刑期將於11月6日宣判。

精華 FAQ

  • 案發於2023年10月1日，雙方因爭停車位起口角後衝突升高。檢方指陳威先阻擋對方入位，隨後向SUV開槍，對方倒車逃離時他又持槍追趕。

  • 陳威當時帶著9歲兒子，受害者SUV內則有2名年僅2、3歲的幼童。雖然現場傳出多聲槍響並引發追逐，整起事件最後並未造成任何人中彈受傷。

  • 陪審團判定陳威犯下過失殺人未遂、3項持槍攻擊及向車輛開槍等重罪，並認定槍械加重條款成立；但未接受謀殺未遂罪與蓄意預謀謀殺的加重指控。

橙縣 加州 PATH

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