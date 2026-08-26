取消D/S新規逼近 留學生忙重新檢視留美下一步

美國國土安全部取消D/S制度的新規預定9月15日生效，不少國際學生擔心未來出入境安排受到影響，重新評估返國及留美規畫。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 美國將取消D/S制度並於9月15日生效，南加留學生因此重新評估OPT、CPT、第二個碩士與返國計畫，專家呼籲先釐清是否適用新規。

美國國土安全部（DHS）日前發布取消「身分有效期」（Duration of Status，簡稱D/S）制度的最終規則，預定9月15日生效。新規公布後，南加 不少國際學生重新檢視留美規畫，OPT（選擇性實習訓練）、攻讀第二個碩士、延畢及返國安排等，都成為討論焦點。野火教育（GoElite）課程總監Hans Wang表示，近期相關諮詢明顯增加，許多學生急於了解新制是否影響自身規畫，但現階段更重要的是釐清政策內容，確認自己是否適用新規。

★擔心OPT資格受影響

新規公布後，南加多所提供Day 1 CPT（課程實習訓練，可用於在學習期間合法工作）學校的學生開始互相交換資訊，討論新制可能帶來的影響。有人原訂年底畢業，如今擔心OPT受影響，「整個規畫都要重新想」；也有人考慮延後畢業、增加第二個專業方向，希望替未來保留更多彈性。另有學生擔心兼職CPT的工作時數是否影響OPT資格，甚至考慮申請案件加急，以降低審理時間帶來的不確定性。返國安排也變得更加謹慎，有已進入STEM OPT階段的學生，原本規畫10月返國探親，如今擔心新規影響再入境，因此決定暫緩訂購機票。

至於外界盛傳「新規生效後不能再讀第二個碩士」，Hans Wang說，其實並不完全正確。依最終規則，同級或降級就讀的限制，採向後適用；換句話說，新政生效日前已取得的碩士學位不列入計算，因此原則上仍可再攻讀另一個碩士。

他表示，目前來諮詢者，包括仍在校學生、已進入OPT階段、關心H-1B工作簽證倘若未中籤，是否可攻讀第二個碩士，以便使用Day 1 CPT繼續工作。以及準備轉換H-1B、H-4或F-2等身分者，其中不少人遭遇裁員，必須重新規畫留美身分。他並指出，距離新規生效已不到50天，相關機關仍未公布完整執行細則，包括EOS（Extension of Stay，延長居留）申請流程及審查方式，因此不少人選擇先觀望。

★先確認是否適用新規

新規的固定停留期限、EOS申請，以及研究生轉學與更換專業等規定，將使國際學生未來規畫留美身分時，更須兼顧學業、工作及移民規定，不再像過去有較大的調整空間。他建議，學生應先確認自身是否適用新規，再決定是否延畢、轉學或調整課程，不必因網路流傳資訊而急於改變原有規畫。

一名中國留學生 透露，曾認真考慮申請俗稱「川普金卡」的投資移民方案，希望降低未來身分的不確定性，但最後仍決定暫時觀望，主要擔心相關政策可能隨政府更迭而改變，「如果政策說變就變，投入這麼多成本，最後可能沒有保障。」至於已抽中H-1B的台灣留學生則認為，新政對其影響相對有限，但身邊不少來自中國大陸及印度籍同學（移民排期相對較長），都對未來留美規畫感到憂心。部分人原本打算透過攻讀博士延長留美時間，若未來居留期限縮短至四年，恐怕無法完成通常需約五年的博士學程，前幾年的投入也可能付諸流水，因此不少人對是否繼續留美深感猶豫，也擔心未來出入境限制及身分政策的不確定性，將進一步影響求學與職涯規畫。

Hans Wang也提醒，新規並未取消Day 1 CPT，也未直接修改CPT相關法規，但OPT及STEM OPT已與EOS申請連動。依規定，學生提出EOS申請後，CPT工作許可可在案件審理期間自動延長最多240天，或指定學校官員（DSO）核定的I-20結束日，以較早者為準；若在30天離境寬限期內才提出EOS申請，學生仍可繼續就學，但核准前不得開始或繼續實習及其他工作。

美國國土安全部取消D/S制度的新規預定9月15日生效。南加州不少國際學生重新檢視留美規畫，OPT、攻讀第二個碩士及返國安排成為討論焦點。（讀者提供）