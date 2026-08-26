摩根大通：化肥短缺、超強聖嬰 明年食品價格恐大漲

摩根大通預測，2027年食品價格將上漲。（示意圖，記者王若然／攝影）

投資銀行摩根大通 （JPMorgan）近日釋出報告，警告全球正面臨一場「複合式風暴」，恐在2027年上半年推升全球糧食通膨率至5%，明顯高於美國目前約3%的食品通膨水平。報告直言，這波衝擊的源頭並非傳統能源危機，而是化肥短缺與超強聖嬰現象的疊加效應。

根據雅虎金融等多家媒體報導，這份題為「食品安全即國家安全：複合風暴」報告，由摩根大通資深全球經濟學家Nora Szentivanyi領導的團隊撰寫。報告指出，2026年2月28日美國與以色列 對伊朗展開軍事打擊後，荷莫茲海峽 的化肥海運持續受阻，目前約三分之一的全球氮肥供應，以及約五分之一的化肥貿易因此中斷。由於氮肥是全球約半數農作物不可或缺的養分來源，且農民必須在播種的特定時間點施肥，一旦錯過施肥時機便無法彌補，短缺的影響要數月後才會反映在貨架價格上。

聯合國糧農組織（FAO）總幹事屈冬玉警告，農業運作依循無法推遲的作物日曆，化肥必須在作物周期的特定時刻施用，如果不能按時到位，產量就會下降，無論之後發生什麼都無法挽回。

與此同時，氣候因素也加劇風險。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）今年6月已將警戒級別提升為「聖嬰預警」，氣候中心估計，今年秋冬出現「極強」聖嬰現象的機率超過90%，且有69%的可能性成為1950年以來最強的一次聖嬰事件，亞洲與拉美洲預料將首當其衝。摩根大通全球氣候顧問負責人Sarah Kapnick指出，氣候變化正迅速顯現作為「威脅倍增器」的作用，其影響正與地緣政治風險交織放大。

報告特別列出大米、糖、咖啡與可可為風險最高的作物類別。資料顯示，截至今年7月，美國雜貨價格同比上升2.7%，整體食品價格上漲3%，其中含巧克力的糖果類價格漲幅高達6.9%，咖啡價格也維持高位。摩根大通測算，若聖嬰現象達到「超級」等級，可能推升全球食品價格1.3至1.5個百分點，遠高歷史平均的0.7個百分點。

值得注意的是，美國本土食品供應目前相對平穩，但由於咖啡、可可與糖等品項高度依賴進口，一旦這些商品的原產地—多集中在受聖嬰現象衝擊最嚴重的新興市場—供給吃緊，價格壓力將直接透過進口渠道傳導至美國超市貨架。相較之下，發達經濟體受聖嬰現象的直接衝擊較小，但仍難逃全球商品價格上漲的間接影響。

報告提醒，由於化肥短缺對產量的影響存在數月滯後期，即便荷莫茲海峽局勢短期內緩解，其對2027年糧食供給與價格的衝擊，也可能已無法避免，全球消費者與政策制定者需提前為這場「複合式風暴」做好準備。