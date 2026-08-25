我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

海外「躺平」養老 亞洲國家約30萬美元最便宜

記者邵敏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國退休成本低，長者喜歡旅行，圖為一長者登長城望遠。（記者邵敏／攝影）
中國退休成本低，長者喜歡旅行，圖為一長者登長城望遠。（記者邵敏／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

最新比較顯示，美國人若在中國舒適退休約需27.9萬美元，遠低於美國的73.8萬美元；亞洲多國成本更低，但醫療、保險與居留條件仍是關鍵變數。

對考慮退休後前往中國或移居其他國家養老的美國華裔而言，同樣一筆退休積蓄，在不同國家的購買力相差懸殊。一項最新全球比較顯示，按照「舒適退休」的同一套計算模型，在美國退休所需資金約73.8萬美元，而在中國約27.9萬美元，中國的預估成本僅為美國約38%，不到4成。亞洲多個國家更低於30萬美元，成為全球退休成本最低的地區之一。

據Visual Capitalist最近發布的分析，引用NetCredit及Numbeo數據，估算美國人在全球95個國家「舒適退休」所需的資金。模型以美國平均退休年齡及預期壽命計算，設定退休時間為14年8.4個月，再按照各國平均生活成本增加20%的舒適生活支出。

按照這套模型，中國「躺平退休」約需27.9萬美元，在榜單中屬於成本較低的國家。不少在美華人近年前往中國探親、旅遊，也紛紛提及中美消費差距大，透露希望在中國養老的念頭。數據顯示，美國退休養老需約73.8萬美元，才能維持模型設定的生活水準，到了中國，估算成本少了約45.9萬美元。

事實上，中國並非亞洲最便宜的退休地點。印度約18.9萬美元、孟加拉國19萬美元、巴基斯坦18.7萬美元，這些國家全球排名最前。馬來西亞29.2萬美元、越南29.5萬美元，同樣低於30萬美元。

新加坡破百萬最貴

相較亞洲的低成本，美國位列全球最昂貴的退休國家前列，在95個國家中排名第五，僅次於新加坡、冰島、瑞士及盧森堡。新加坡以約110萬美元排名第一，是唯一突破100萬美元的國家。榜單最昂貴國家新加坡，與最便宜國家巴基斯坦的差距超過90萬美元，顯示居住地的生活成本對退休儲蓄購買力具有巨大影響。

數據顯示，加拿大舒適退休估算成本為59.8萬美元，墨西哥約35.6萬美元，所需資金不到美國一半。歐洲各地的退休成本差異巨大，從冰島的89.3萬美元到白俄羅斯的26.7萬美元不等，葡萄牙及西班牙均約47.8萬美元，希臘約40.6萬美元。

商業醫保也要考慮

對退休後考慮「降低生活成本」的美國人而言，雖然從數據上看，亞洲部分國家提供較大的退休金購買力。不過，不同國家的生活品質、醫療條件、住房方式及居留政策差異很大，因此單純比較一個數字，並不能直接判定哪個國家最適合養老。

此外，這項數據並不代表「28萬美元就足夠在中國退休14年」，也不能直接作為個人退休所需資金。NetCredit說明，計算假設包括一人家庭、城市中心一居室租金、一定比例外食、每年兩次旅遊等，並以Numbeo生活成本資料為基礎；醫療保險、醫療支出及所得稅等並未納入。

對準備退休的美國華人而言，如果已經擁有中國住房、家庭支出較低，實際退休成本可能與這項模型存在很大差異；反過來，如果需要中美兩地往返、購買商業醫療保險或長期接受醫療服務，實際花費也可能高於模型估算。

精華 FAQ

  • 依Visual Capitalist引用NetCredit與Numbeo的模型估算，美國人在中國舒適退休約需27.9萬美元，約為美國所需73.8萬美元的38%，顯示中美退休成本差距非常大。

  • 文章指出，印度約18.9萬美元、孟加拉國19萬美元、巴基斯坦18.7萬美元，都低於中國；馬來西亞約29.2萬美元、越南約29.5萬美元，也都在30萬美元以下。

  • 這項模型假設一人家庭、城市中心一居室租金、部分外食與每年兩次旅遊，但未納入醫療保險、醫療支出與所得稅，因此不能直接等同於個人實際退休所需資金。

華裔 退休

上一則

退休賺外快不一定要打工 6種新方法更靈活

下一則

白宮政策嚴 加州大學名氣仍吸引國際生 今秋新生初估增8%

延伸閱讀

加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用

加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用
美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略

美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略
安心退休？美多數長者有資產缺現金

安心退休？美多數長者有資產缺現金
年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適

年薪6位數成門檻…紐約一家四口年入30萬 才能過得舒適
退休生活／退休醫療支出 平均近19萬

退休生活／退休醫療支出 平均近19萬
退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略

退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請