海外「躺平」養老 亞洲國家約30萬美元最便宜

中國退休成本低，長者喜歡旅行，圖為一長者登長城望遠。（記者邵敏／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 最新比較顯示，美國人若在中國舒適退休約需27.9萬美元，遠低於美國的73.8萬美元；亞洲多國成本更低，但醫療、保險與居留條件仍是關鍵變數。

對考慮退休 後前往中國或移居其他國家養老的美國華裔 而言，同樣一筆退休積蓄，在不同國家的購買力相差懸殊。一項最新全球比較顯示，按照「舒適退休」的同一套計算模型，在美國退休所需資金約73.8萬美元，而在中國約27.9萬美元，中國的預估成本僅為美國約38%，不到4成。亞洲多個國家更低於30萬美元，成為全球退休成本最低的地區之一。

據Visual Capitalist最近發布的分析，引用NetCredit及Numbeo數據，估算美國人在全球95個國家「舒適退休」所需的資金。模型以美國平均退休年齡及預期壽命計算，設定退休時間為14年8.4個月，再按照各國平均生活成本增加20%的舒適生活支出。

按照這套模型，中國「躺平退休」約需27.9萬美元，在榜單中屬於成本較低的國家。不少在美華人近年前往中國探親、旅遊，也紛紛提及中美消費差距大，透露希望在中國養老的念頭。數據顯示，美國退休養老需約73.8萬美元，才能維持模型設定的生活水準，到了中國，估算成本少了約45.9萬美元。

事實上，中國並非亞洲最便宜的退休地點。印度約18.9萬美元、孟加拉國19萬美元、巴基斯坦18.7萬美元，這些國家全球排名最前。馬來西亞29.2萬美元、越南29.5萬美元，同樣低於30萬美元。

新加坡破百萬最貴

相較亞洲的低成本，美國位列全球最昂貴的退休國家前列，在95個國家中排名第五，僅次於新加坡、冰島、瑞士及盧森堡。新加坡以約110萬美元排名第一，是唯一突破100萬美元的國家。榜單最昂貴國家新加坡，與最便宜國家巴基斯坦的差距超過90萬美元，顯示居住地的生活成本對退休儲蓄購買力具有巨大影響。

數據顯示，加拿大舒適退休估算成本為59.8萬美元，墨西哥約35.6萬美元，所需資金不到美國一半。歐洲各地的退休成本差異巨大，從冰島的89.3萬美元到白俄羅斯的26.7萬美元不等，葡萄牙及西班牙均約47.8萬美元，希臘約40.6萬美元。

商業醫保也要考慮

對退休後考慮「降低生活成本」的美國人而言，雖然從數據上看，亞洲部分國家提供較大的退休金購買力。不過，不同國家的生活品質、醫療條件、住房方式及居留政策差異很大，因此單純比較一個數字，並不能直接判定哪個國家最適合養老。

此外，這項數據並不代表「28萬美元就足夠在中國退休14年」，也不能直接作為個人退休所需資金。NetCredit說明，計算假設包括一人家庭、城市中心一居室租金、一定比例外食、每年兩次旅遊等，並以Numbeo生活成本資料為基礎；醫療保險、醫療支出及所得稅等並未納入。

對準備退休的美國華人而言，如果已經擁有中國住房、家庭支出較低，實際退休成本可能與這項模型存在很大差異；反過來，如果需要中美兩地往返、購買商業醫療保險或長期接受醫療服務，實際花費也可能高於模型估算。