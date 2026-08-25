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退休賺外快不一定要打工 6種新方法更靈活

記者趙健／綜合報導
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理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖，取自...
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖，取自Unsplash/Marc Najera ）

AI摘要

文章摘要整理：

Kiplinger指出，退休支出常超出預期，除了重返職場，退休人士還能透過顧問、季節工、空間出租、二手物變現、YouTube與興趣創業等方式靈活增加收入。

辛苦工作幾十年，好不容易退休，卻發現錢比預期更不經花。Kiplinger報導，2026年美國退休調查顯示，49%退休人士實際支出高於預期。想增加收入也不一定要重回職場，理財專家整理6種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。

1.把多年工作經驗「賣出去」

退休不代表多年累積的專業經驗失去價值。退休人士可以回到熟悉的產業擔任顧問，而且不必固定上班。一些專家網絡會付費邀請退休主管或業界人士，透過短時間電話與投資人、研究員分享專業知識。其他機會還包括擔任專家證人、業界導師、同儕審查員或研究補助審查員等，部分工作可以遠距進行，時間安排也較自由。

2.找季節性工作 順便享受額外福利

不想退休後又被固定班表綁住，可以考慮季節性工作。高爾夫球場、博物館、劇院或公園等場所的季節性職缺，不但能增加收入，也能保持活動量、認識新朋友。有些工作還附帶額外福利，例如博物館或劇院工作人員可能享有免費入場或親友票。

3.不用出租房間 車位、車庫也能賺錢

想利用住宅增加收入，不一定非得出租空房、與陌生人共享生活空間。車庫、車位、儲藏空間、車道，甚至停放露營車（RV）的空間，都可以出租。若家中裝有電動車充電設備，還可考慮與停車位一起出租。不過，出租前應確認住宅保險及當地規定是否允許。

4.把自己和朋友的雜物變現

家中堆了幾十年的舊物，也可能變成額外收入。報導分享一退休人士做法，她替朋友拍攝不要的物品、放到網路出售，再收取少量佣金，每月因此多賺約400至500美元。除出售自己的閒置物品，若懂得辨認收藏品、銀器、老式音響等物品的價值，也可能找到更多賺錢機會。

5.開YouTube頻道 分享一輩子經驗

退休人士也可以把人生經驗搬上網路。報導提到，一名做過數十年球僮的人經營YouTube頻道，不僅分享如何成為職業球僮，也教高爾夫球手判讀果嶺，還可能透過贊助獲得收入。不過，開頻道不代表馬上能賺錢，建立觀眾群和個人品牌需要投入時間，也不保證最終能獲利。

6.把真正喜歡的事變成收入

退休後想賺錢，也不必局限過去的職業。報導提到一對退休夫妻，兩人原本都沒有攝影工作經驗，卻因喜歡攝影又善於與人相處，後來共同發展婚禮攝影事業，逐漸建立口碑並帶來可觀收入。

精華 FAQ

  • 因為退休人士可把多年累積的專業、資源與興趣轉成收入來源，像是顧問、季節工、出租空間或內容創作等方式，都比傳統打工更彈性。

  • 除了空房，車庫、車位、儲藏空間、車道，甚至停放RV的地方都能出租；若有EV充電設備，也可搭配停車位提高收益，但要先確認保險與法規。

  • 可透過替朋友整理並代售舊物收佣金，或把喜歡的事發展成事業，例如婚禮攝影、YouTube頻道、專家分享等，只要累積口碑就可能帶來穩定收入。

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