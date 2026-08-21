「1美元遺囑」流傳多年 防子女爭產 象徵意義「我沒有忘記你」

「1美元遺囑」背後想法，是為證明立遺囑者並沒有忘記這名子女。（示意圖取自Unsplash/Melinda Gimpel）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國遺囑若刻意留1美元，可表明未忘記該名子女。

美國遺囑若刻意留1美元，可表明未忘記該名子女。 重點二： 此做法主要防止子女主張自己被遺漏而爭奪遺產。

此做法主要防止子女主張自己被遺漏而爭奪遺產。 重點三：1美元遺囑不能保證免於挑戰，法律效力仍看各州規定。

在美國，有一個流傳多年的遺產規畫招數：如果父母不想把遺產留給某個子女，與其在遺囑中一毛錢都不給，反而要特意留下「1美元」。看似多此一舉的1美元，背後其實有特殊用意，有人認為這樣做可以避免子女日後爭奪遺產。

MoneyMade報導，「1美元遺囑」背後想法，是為證明立遺囑者並沒有忘記這名子女。如果遺囑完全沒有提到某個孩子，對方日後可能主張，父母並非有意不讓自己繼承，而是遺囑太久沒有更新、起草時出現疏漏，或單純忘了將自己列入其中。

因此，有人會在遺囑中特意留下象徵性的1美元，藉此傳達一個明確訊息：「我沒有忘記你，這就是我決定留給你的數額。」

報導指出，留下1美元並不能阻止子女對遺囑提出法律挑戰，它只能幫助證明立遺囑者並非意外遺漏這名子女。能不能提出挑戰，與最後能不能打贏官司，也是兩回事。單純因為對遺產分配不滿、認為父母偏心或覺得結果不公平，通常不足以推翻一份有效遺囑。

在美國多數州，父母一般可以選擇不把遺產留給成年子女，但重要的是在遺囑中清楚表明，自己知道這名子女存在，而且有意不讓對方繼承，避免留下「是不是忘了他」的疑問。表述方法則須依各州法律而定。

即使遺囑寫明某子女什麼都拿不到，也不代表從此無法挑戰。只是爭議焦點可能從「父母是不是忘了我」，轉向整份遺囑本身是否真正反映立遺囑者的意願。常見挑戰理由包括，立遺囑者簽署時是否具有足夠的行為能力、是否受到他人不當影響或施壓、遺囑是否按照法律要求完成簽署和見證，以及是否涉欺詐、偽造或遺囑已被撤銷等。

另一個常被拿來防止爭產的方法，是在遺囑中加入「禁止爭議條款」（no-contest clause），即受益人若對遺囑提出某些挑戰，就可能失去原本可以繼承的財產。

但問題也來了：如果只留給這名子女1美元，即使加入禁止爭議條款，對方挑戰失敗最多也只損失1美元，幾乎沒有嚇阻作用。但如果留下一筆具有一定金額的遺產，對方在決定是否打官司前，反而需要衡量敗訴損失。

而且各州對禁止爭議條款的規定差異很大。佛州不執行懲罰挑戰遺囑者的相關條款，麻州一般予以承認；紐約及加州則有各自的限制和例外。

另一個易被忽略問題：遺囑並不一定能決定所有財產最後給誰。退休帳戶、人壽保險、死亡給付帳戶，以及部分共同持有財產，可能直接按照受益人指定或所有權安排轉移，不受遺囑內容控制。