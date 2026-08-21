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1歲孩嘔吐 洛兒科緊急療護醫生誤開8倍劑量藥

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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王先生提供的就診文件顯示，醫生為21個月大女童開出Ondansetron止吐藥，...
王先生提供的就診文件顯示，醫生為21個月大女童開出Ondansetron止吐藥，每次服用10毫升、每8小時1次，連續服用3天。錯誤處方所列用量是正確劑量的8倍。（圖／王先生提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南加州一名父親帶21個月大女兒看兒科urgent care，竟拿到止吐藥8倍劑量處方，經CVS介入才確認醫生開錯，事件凸顯家長核對用藥的重要。

在美國看病難，是不少新移民共同的吐槽：家庭醫生預約常要等上數周，急診室一坐就是幾個小時，原本被視為折衷選擇的緊急療護（urgent care），也屢被抱怨問診匆忙、誤診漏診，甚至連處方劑量都會出錯。南加州華人王先生近日帶著腹瀉、嘔吐的21個月大女兒前往洛杉磯一間兒科urgent care，醫生竟將止吐藥劑量開成正確用量的8倍；直到CVS藥局介入核實，診所才承認是醫生開錯了。

王先生表示，女兒近日突然出現腹瀉、嘔吐，症狀持續且較為嚴重。夫妻倆擔心孩子脫水，便帶她前往洛杉磯地區一間兒科urgent care。醫生了解症狀後，開出Ondansetron口服液。這是一種常用於緩解噁心、嘔吐的藥物。

問ChatGPT 用量異常

拿到處方後，王先生發現用藥說明寫著，每次服用10毫升，每8小時1次，連續服用3天。他平時對幼兒用藥格外謹慎，前往CVS取藥前，先上網並透過ChatGPT查詢，結果顯示，這一劑量遠高於同齡幼兒的常見用量，令他當場嚇出一身冷汗。

「我當時真的嚇到了，查到的結果說這個劑量很不正常。」王先生說，但想到處方畢竟由醫生開出，他一時也不敢斷定究竟是醫生出錯，還是網路資料不適用於女兒的情況，因此仍半信半疑。

取藥時，他特別向CVS工作人員提出疑問。對方查看處方後，也認為劑量似乎偏高，但由於處方是醫生開出，建議王先生暫時不要讓孩子服用，藥局將立即聯繫urgent care核實。

然而，事發時正值周末，診所電話一直無人接聽，CVS工作人員只好建議夫妻倆先觀察孩子一晚，等待進一步回覆。

回家後，眼見女兒仍不停嘔吐、十分難受，王先生沒有依照處方餵足10毫升，而是先給她服用約2毫升。不久後，他接到CVS藥局工作人員來電，對方明確告知，處方所列劑量過高，要求立即停止用藥。

稍後，藥局再次聯絡王先生，表示已與urgent care取得聯繫，確認醫生開錯劑量；孩子每次正確用量應為1.25毫升，而非處方所寫的10毫升。換言之，錯誤處方所列用量是正確劑量的8倍。

「我聽完真的很震驚。」王先生說，家長面對醫生開出的處方，通常都會相信專業判斷；如果他當時沒有多查一步，而是完全按照標籤，讓一名不到兩歲的孩子服用10毫升，不知道會造成多嚴重後果。

王先生感嘆，原以為urgent care只是等候時間長、看診匆忙，沒想到連幼兒藥物劑量都可能出錯。「家長不能因為處方是醫生開的，就完全不核對。孩子太小，一個小數點或幾毫升的差距，都可能不是小事。」

醫學資料顯示，Ondansetron的兒童劑量須依孩子體重、病情及藥液濃度決定，不能只按年齡推算。幼兒一旦服用過量，可能出現嗜睡、心跳過快及心電圖QT間期延長等反應，嚴重時可能增加心律異常風險。

離譜事件 無獨有偶

類似的urgent care離譜事件並非首次發生。福斯新聞2025年報導，喬治亞州一名母親帶5歲女兒前往College Park一間urgent care看病，尿液檢驗結果竟顯示孩子感染多種性傳染病，引發警方及兒童福利機構介入調查。後續重新檢測證明結果錯誤，但家庭已承受巨大精神壓力。診所卻回應稱，其使用第三方實驗室，並依法通報收到的檢驗結果。

美國衛生及公共服務部旗下患者安全網站也曾記錄，一名5歲女童因高燒、喉嚨痛及腹痛前往urgent care。快篩結果呈陰性，醫生判斷她只是病毒感染及脫水，未進一步進行咽喉培養。僅4小時後，孩子高燒升至華氏104度，父親緊急將她送往急診室，第二次快篩顯示鏈球菌感染呈強陽性，接受抗生素治療後才逐漸好轉。

精華 FAQ

  • 醫生為21個月大的女童開立Ondansetron口服液時，將每次用量寫成10毫升、每8小時1次，後來確認正確劑量其實只有1.25毫升，等於開成了8倍。

  • 王先生先上網並用ChatGPT查詢，發現標示劑量明顯偏高；到CVS取藥時又請藥局人員核對，藥師也認為不對，才暫時阻止孩子按原處方服用。

  • 文章提醒急診與urgent care雖方便，仍可能出現誤診或劑量錯誤；尤其幼兒用藥差一點就可能出事，家長即使面對醫師處方，也應主動再確認。

加州 洛杉磯 華人

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