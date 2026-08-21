分居妻帶新男友回家 假面醋夫故意邀對方入屋 隨後棍棒相加

嫌疑人彭宗（Zung Peng，音譯），涉嫌襲擊分居妻子的男友。（Polk County Inmates）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 分居妻帶新男友回家取物，丈夫先邀入屋後突襲。

分居妻帶新男友回家取物，丈夫先邀入屋後突襲。 重點二： 嫌疑人持棍棒與鐵錘攻擊對方頭部及手臂，傷勢危急。

嫌疑人持棍棒與鐵錘攻擊對方頭部及手臂，傷勢危急。 重點三：案發時現場有3名兒童目睹，彭宗遭追加多項罪名。

一華裔 男與妻子正處於分居狀態。8月的一個深夜，妻子帶新男友回家拿東西，華男最初主動邀請對方進門，隨後發生慘不忍睹一幕。他對妻子男友棍棒相加，重擊對方頭部、手臂，導致其傷勢嚴重，情況危急送醫搶救。目前，嫌疑人面臨謀殺未遂、故意傷害等多項指控。

據WHO13等多家媒體綜合報導，這起案件發生在8月2日晚11時16分左右，案發地點位於愛荷華州（Iowa）的厄班代爾（Urbandale）麥迪遜大道（Madison Avenue）6500號街區。

當地警局指出，43歲彭宗（Zung Peng，音譯）已被逮捕。警方表示，案發當晚，他們接到報警稱一處住宅發生襲擊事件，一男子受重傷，警察到達現場時，嫌疑人彭宗站在屋外，全身是血，他被拘留後帶回警局接受訊問。

根據法庭文件，彭宗當時正與妻子分居。事發當天，妻子與她的新男友一起來到這處住宅，準備取走一些個人物品。妻子告訴警方，男友最初在屋外等候，但彭宗主動邀請他進入屋內。

當妻子的男友進入房屋後，局面很快失控。根據訴狀，彭宗突然拿起一根棍棒，多次襲擊對方頭部。隨後，他又拿起一把鐵錘，擊打男子的手臂。警方趕到現場，發現受害男傷勢嚴重，立即將他送往當地醫院。警方公布的信息顯示，男子被送醫時情況危急。

法庭文件還披露，襲擊發生時，現場有多名兒童，兩兒童在屋內，另一兒童則在屋外的車中目睹全過程。報導沒有說明，這三名兒童的身分、以及與當事人的關係。這也使彭宗除襲擊等相關罪名外，還面臨危害兒童指控。

彭宗起初面臨兩項造成嚴重傷害的故意傷害指控。但隨後公布的法庭記錄顯示，他被追加多項罪名，包括謀殺未遂、三項危害兒童罪，以及多項造成嚴重傷害的故意傷害罪。

彭宗目前被關押在波爾克縣監獄（Polk County Jail），法官設定5萬美元保釋金。法院同時簽發禁制令，禁止彭宗與受害人聯繫。案件仍在司法程序中，上述內容均為警方和法庭文件中的指控，彭宗尚未因此案被定罪。

華裔男主動邀請分居妻子的男友入屋，隨後棍棒相加。（Urbandale警局臉書）