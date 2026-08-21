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在家測胰臟癌 新醫材日本已上市美國後年買得到

記者啟鉻／綜合報導
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聖地牙哥生技公司Craif正在開發居家尿液癌症檢測技術，近日完成3300萬美元融...
聖地牙哥生技公司Craif正在開發居家尿液癌症檢測技術，近日完成3300萬美元融資。圖為其在加州聖地牙哥的辦公室。（取材自Craif官網）

AI摘要

文章摘要整理：

Craif以尿液miRNA開發居家癌症檢測，鎖定胰臟癌早期篩查，並在日本累計完成逾11萬次檢測，計畫2028年進軍美國市場。

癌症篩查未來或許不必前往醫院抽血或接受侵入性檢查，只需在家採集尿液樣本，便可初步評估罹癌風險。聖地牙哥生技公司Craif正在開發居家尿液癌症檢測技術，近日完成3300萬美元融資，將加強胰臟癌檢測的研發，並計畫與聖地牙哥加大（UCSD）等機構合作展開臨床試驗，目標在2028年進入美國市場。

聖地牙哥聯合論壇報報導，Craif執行長Ryuichi Onose表示，大多數人通常等到身體不舒服才去看醫生，但到那時，對部分病來說可能已經太遲。目前許多癌症篩查及診斷方式具一定侵入性，民眾接受檢測的頻率也不夠高。這就是其選擇從馬桶開始的原因。

報導指出，胰臟癌通常難以早期發現，患者確診時病情可能已進入較晚階段。聖地牙哥縣近期公布的健康數據顯示，當地每10萬居民中，胰臟癌住院率介於5.9至15.1人；胰臟癌各期患者的整體5年存活率僅為13%。

從尿液中的miRNA尋找癌症訊號

Craif的技術主要檢測尿液中的微小核糖核酸（miRNA）。miRNA如同人體內的分子信使，負責調節基因表現並在細胞活動中發揮作用。

Onose表示，癌細胞為了生存和增殖，會向人體大量釋放具有欺騙性的miRNA訊號，藉此逃避免疫系統攻擊。他解釋：「癌細胞會將這些miRNA釋放到血液中。當免疫系統試圖消滅癌細胞時，miRNA就像是在說：『嘿，我不是壞細胞，我是健康細胞。』癌細胞因此得以逃避免疫系統的監視。」這些miRNA最終也會出現在尿液中，因此研究人員可以透過尿液樣本尋找與癌症有關的訊號。

日本已完成逾11萬次檢測

Craif研發的居家檢測服務名為miSignal，目前已在日本上市，可用於評估10種常見癌症風險，包括乳癌、肺癌、胃癌、大腸直腸癌、食道癌及卵巢癌等。這項服務已進入日本超過2500家醫療機構及4500家藥局，迄今累計完成逾11萬次檢測。

Onose表示，檢測套件會直接郵寄到使用者家中。使用者掃描套件上的條碼後，只需採集尿液樣本、密封套件，再等待快遞人員上門取件。「整個過程甚至不需踏出家門一步。兩周後，檢測結果會傳送到您的智慧型手機，同時也會提供紙本報告。」

這項服務採訂閱制，使用者可選擇每年檢測4次、2次或1次，費用500美元起。

精華 FAQ

  • 這項服務是讓使用者在家採集尿液樣本，再由系統分析其中的miRNA訊號，藉此初步評估癌症風險，減少抽血與侵入性檢查的不便。

  • 因為胰臟癌通常難以早期發現，患者確診時常已進入較晚階段，而當地資料也顯示其5年存活率僅13%，因此早篩需求非常迫切。

  • miSignal已在日本上市，可評估10種常見癌症風險，進入超過2500家醫療機構與4500家藥局，累計檢測逾11萬次，並計畫2028年進入美國市場。

日本 聖地牙哥 癌症

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