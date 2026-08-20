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中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來

記者楊青／洛杉磯報導
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因擔心出境出問題，南加華人計畫暫時取消中國行。圖為其原本訂的10月17日前往中國...
因擔心出境出問題，南加華人計畫暫時取消中國行。圖為其原本訂的10月17日前往中國的機票。（圖／劉小姐提供）

AI摘要

文章摘要整理：

中國9月15日將實施新版出入境規定，南加州部分華人雖未被明確限制，仍因邊控與審查不確定性而提前返美或取消赴華行程。

中國9月15日起施行新版出境入境管理規定。雖然新規主要針對材料造假、非法出入境及違規中介等行為，並未針對持美國綠卡的中國公民設置額外限制，但南加州部分華人仍擔心「進得去（中國）、回不來（美國）」，有人因此提前返美，也有人取消赴華行程。

目前人在北京洽商投資項目的亞凱迪亞居民陳先生表示，原本計畫與太太在中國停留約兩個月，一方面探親、旅行，一方面尋找進出口商機。

陳先生表示，雖然新規要到9月15日才正式實施，但他一美國公民朋友近期回中國處理財務，準備出境時遭邊控。據他了解，相關人員沒有向友人說明具體原因，只表示有關部門正在核實其財務問題是否涉洗錢，待調查確認後才可放行，但沒有說明需要多長時間。

「我們本來想在中國待兩個月，走走看看，也尋找有沒有新的進出口項目可做。」陳先生說，但友人的遭遇，讓他們感到不安。即使他沒有違法，也很難預測出境審查是否會突然增加，因此決定提前返美。

事實上，「邊控」在中國並非新鮮事。邊防執法部門依照法律或行政程序，限制特定人士進入或離開國境。可能受到限制出境的人士，包括涉嫌犯罪、正在接受司法調查或起訴的嫌疑人及被告；涉重大債務、被法院採取限制消費或限制出境措施的被執行人；以及在特定國家安全、重大經濟安全等案件中，依法受到限制的人員。

但南加州部分華人擔心，隨著出入境管理調整，邊控、司法及出境審查等制度是否可能進一步疊加，個人是否會因其他法律、財務或經濟因素受限制出境。

參加商演 也怕受限

鑽石吧劉小姐原本計畫今年10月回中國參加商演，但近期中國出入境政策調整，讓她感到不安，決定暫時取消行程。劉小姐表示，中國多年來一直重視中美交流，作為演員，她也認為自己最大的觀眾和舞台在中國。因此，雖然來美定居20多年，她一直持有美國綠卡，沒有轉為美國公民。

「為的就是兩邊跑方便。」劉小姐笑說，她身邊不少演藝界朋友與她情況類似，在美國生活多年，但因工作需要頻繁往返中國，因此一直維持中國國籍及美國綠卡身分，沒有轉為美國公民。「以前大家都覺得這樣最方便，想回去工作就回去，工作完再回美國。」

但她表示，這次中國出入境新規讓她擔心，是否會對持中國國籍、又長期在美國生活的這類人群產生影響。她認為，自己正常持綠卡出境應該不會有問題，但真正讓她不安的是，自己長年在中國仍保留一些身分及相關權益，包括戶籍、中國身分證以及退休等相關待遇。

不確定性 帶來焦慮

「我不知道這些東西會不會成為邊控出境的理由。」她說，在無法確定未來政策及審查尺度的情況下，她決定暫時取消赴華行程。

南加州部分華人表示，此次中國出入境新規帶來的焦慮，主要是擔心在中國境內涉及一些沒有預料到的法律、財務或行政問題，是否可能影響返美。對他們而言，真正增加的是對政策及出境審查「不確定性」的擔憂。

精華 FAQ

  • 新規自9月15日實施，內容主要針對材料造假、非法出入境與違規中介，但部分華人擔心實際執行時，邊控、司法調查與出境審查會疊加，影響返美。

  • 陳先生原本打算在中國停留約2個月探親兼尋找商機，但得知友人因財務問題遭邊控、暫時無法出境後，擔心審查尺度不確定，即使自認沒有違法也選擇提早返美。

  • 劉小姐長年持美國綠卡、保留中國戶籍與身分證，也有退休等相關待遇，她擔心這些身分與權益可能成為出境受限理由；在無法確定政策與審查尺度下，她決定取消行程。

南加 華人 綠卡

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