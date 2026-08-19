精心布局… 1通電話談生意 保險業者墊款才知被騙

受害的保險業者前往蒙市警察局報警，相信不會是唯一受害者。（讀者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蒙市華人保險業者遭假冒老人中心主管的詐騙電話，以合作生意和政府檢查為由，被誘騙先墊付3980元，事後才發現對方身分與匯款證明全是假的。

騙子太懂人心，又準備夠多細節，先用「保險 合作」拋出一筆看似不小生意，再以「老人床墊不合格、政府即將檢查」製造緊迫感，讓人一步步放下戒心。蒙特利公園市 一華人保險業者14日就因這樣一通電話，掉入精心設計的騙局，最終損失近4000元。

該保險業者表示，他的辦公室13日接到電話，對方說流利的普通話，自稱來自阿罕布拉 一家比較知名的老人中心，是中心的後勤採購主管林先生。電話一開始，對方談的是保險生意。他表示，老人中心目前有老人的人壽保險需求，希望能和該保險業者合作。聽起來像一筆不錯的大生意，對方隨後又表示，希望保險公司能上門服務，並發來名片。名片上寫著該老人中心的名字，與後勤採購主管Eddie Lam林先生。

騙子發來自己的名片，名片上寫著後勤採購主管Eddie Lam林先生。（讀者提供）

「林先生」14日再次打來電話，詢問能否當天就上門。保險業者表示當天沒時間，可以安排到下周。該保險業者稱，對方談吐真摯，也一直展現合作誠意。就在這時，「林先生」提出另一個請求，「你們可以下周來，但能不能先幫我一個忙？」老人公寓下周一將接受政府檢查，但公寓目前提供給老人的床墊不合格，政府即將抽查，中心非常著急。如果檢查不合格，老人公寓可能面臨罰款。

騙子細節準備很多，這是其發來的床墊採購截圖。（讀者提供）

為讓事情更加有真實度，林先生很快又發來一份床墊訂單。他表示，自己和訂床墊的公司不是第一次合作，但雙方之前發生過糾紛，因此目前無法直接預訂。希望保險業者能幫忙做個中間人，他先把錢匯給保險業者，再由保險業者代為把錢匯給床墊公司。考慮到對方說的是老人公寓，又有政府檢查在即，保險業者覺得幫忙一下也沒什麼。隨後，林先生發來一張電匯匯款單截圖，表示已經支付。然而，保險業者這邊始終沒有看到款項進來。

蒙特利公園市一華人保險業者14日掉入精心設計的騙局，損失近4000元。圖為匯款紀錄。（讀者提供）

林先生接著又發來一張銀行走帳紀錄截圖，期間還不停催促，表示可以再刷新一下看看。但無論怎麼查看，錢始終沒有到帳。保險業者雖然開始有些猶豫，但想到老人公寓面臨政府檢查，又想到老人們可能因此受到影響，最終還是心存不忍，決定先幫忙。他按照林先生提供的信息，將3980元匯往一個外州銀行帳戶的指定收款人。

很快林先生說：「錢收到了。」但緊接著又提出新要求，床墊數量不夠，需要再追加一筆錢。這一次，保險業者覺得不對勁。他要求林先生馬上把現金送過來，結果電話直接被掛斷。此後，林先生電話再也打不通。

騙子發來的銀行帳戶記錄截圖上的餘額「愈支出、餘額反而愈多」。（讀者提供）

保險業者立即前往蒙市警局報警。他們心裡也清楚，錢可能很難追回，但相信自己不會是唯一受害者，如果還有其他人遭遇同樣的騙局，也許能引起警方重視。事後再仔細查看對方發來的銀行走帳紀錄，保險業者才發現其中漏洞百出：截圖上的銀行餘額，竟然出現「愈支出、餘額反而愈多」的情況，顯然是偽造的。

為進一步確認身分，保險業者隨後打電話給這家老人公寓求證。對方卻表示，機構根本沒有林先生，且他名片上公寓名字也前後矛盾。他又聯繫銀行，銀行方面表示，錢已匯出，要追回非常困難。