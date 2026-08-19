我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

精心布局… 1通電話談生意 保險業者墊款才知被騙

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受害的保險業者前往蒙市警察局報警，相信不會是唯一受害者。（讀者提供）
受害的保險業者前往蒙市警察局報警，相信不會是唯一受害者。（讀者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蒙市華人保險業者遭假冒老人中心主管的詐騙電話，以合作生意和政府檢查為由，被誘騙先墊付3980元，事後才發現對方身分與匯款證明全是假的。

騙子太懂人心，又準備夠多細節，先用「保險合作」拋出一筆看似不小生意，再以「老人床墊不合格、政府即將檢查」製造緊迫感，讓人一步步放下戒心。蒙特利公園市一華人保險業者14日就因這樣一通電話，掉入精心設計的騙局，最終損失近4000元。

該保險業者表示，他的辦公室13日接到電話，對方說流利的普通話，自稱來自阿罕布拉一家比較知名的老人中心，是中心的後勤採購主管林先生。電話一開始，對方談的是保險生意。他表示，老人中心目前有老人的人壽保險需求，希望能和該保險業者合作。聽起來像一筆不錯的大生意，對方隨後又表示，希望保險公司能上門服務，並發來名片。名片上寫著該老人中心的名字，與後勤採購主管Eddie Lam林先生。

騙子發來自己的名片，名片上寫著後勤採購主管Eddie Lam林先生。（讀者提供）
騙子發來自己的名片，名片上寫著後勤採購主管Eddie Lam林先生。（讀者提供）

「林先生」14日再次打來電話，詢問能否當天就上門。保險業者表示當天沒時間，可以安排到下周。該保險業者稱，對方談吐真摯，也一直展現合作誠意。就在這時，「林先生」提出另一個請求，「你們可以下周來，但能不能先幫我一個忙？」老人公寓下周一將接受政府檢查，但公寓目前提供給老人的床墊不合格，政府即將抽查，中心非常著急。如果檢查不合格，老人公寓可能面臨罰款。

騙子細節準備很多，這是其發來的床墊採購截圖。（讀者提供）
騙子細節準備很多，這是其發來的床墊採購截圖。（讀者提供）

為讓事情更加有真實度，林先生很快又發來一份床墊訂單。他表示，自己和訂床墊的公司不是第一次合作，但雙方之前發生過糾紛，因此目前無法直接預訂。希望保險業者能幫忙做個中間人，他先把錢匯給保險業者，再由保險業者代為把錢匯給床墊公司。考慮到對方說的是老人公寓，又有政府檢查在即，保險業者覺得幫忙一下也沒什麼。隨後，林先生發來一張電匯匯款單截圖，表示已經支付。然而，保險業者這邊始終沒有看到款項進來。

蒙特利公園市一華人保險業者14日掉入精心設計的騙局，損失近4000元。圖為匯款紀...
蒙特利公園市一華人保險業者14日掉入精心設計的騙局，損失近4000元。圖為匯款紀錄。（讀者提供）

林先生接著又發來一張銀行走帳紀錄截圖，期間還不停催促，表示可以再刷新一下看看。但無論怎麼查看，錢始終沒有到帳。保險業者雖然開始有些猶豫，但想到老人公寓面臨政府檢查，又想到老人們可能因此受到影響，最終還是心存不忍，決定先幫忙。他按照林先生提供的信息，將3980元匯往一個外州銀行帳戶的指定收款人。

很快林先生說：「錢收到了。」但緊接著又提出新要求，床墊數量不夠，需要再追加一筆錢。這一次，保險業者覺得不對勁。他要求林先生馬上把現金送過來，結果電話直接被掛斷。此後，林先生電話再也打不通。

騙子發來的銀行帳戶記錄截圖上的餘額「愈支出、餘額反而愈多」。（讀者提供）
騙子發來的銀行帳戶記錄截圖上的餘額「愈支出、餘額反而愈多」。（讀者提供）

保險業者立即前往蒙市警局報警。他們心裡也清楚，錢可能很難追回，但相信自己不會是唯一受害者，如果還有其他人遭遇同樣的騙局，也許能引起警方重視。事後再仔細查看對方發來的銀行走帳紀錄，保險業者才發現其中漏洞百出：截圖上的銀行餘額，竟然出現「愈支出、餘額反而愈多」的情況，顯然是偽造的。

為進一步確認身分，保險業者隨後打電話給這家老人公寓求證。對方卻表示，機構根本沒有林先生，且他名片上公寓名字也前後矛盾。他又聯繫銀行，銀行方面表示，錢已匯出，要追回非常困難。

精華 FAQ

  • 騙徒先用流利普通話自稱老人中心後勤採購主管，談保險合作並寄出名片，再以老人床墊不合格、政府即將檢查為由，營造急迫感與真實性。

  • 因對方聲稱老人公寓面臨政府抽查，並提供床墊訂單與匯款截圖，讓業者誤以為只是在幫忙周轉，出於同情與擔心老人受影響而先行匯款。

  • 業者查驗後發現銀行走帳截圖餘額越支出越增加，明顯造假；老人中心也表示根本沒有林先生，名片資訊前後矛盾，且錢已匯出難追回。

保險 蒙特利公園市 阿罕布拉

上一則

AI三秒複製聲音行騙 專家教設「安全暗語」防詐

延伸閱讀

保險電話詐騙鎖定法拉盛華裔老人 2周數百起

保險電話詐騙鎖定法拉盛華裔老人 2周數百起
買保險買上床 廣西女控夫遭色誘買千萬保險：每次開房後都買

買保險買上床 廣西女控夫遭色誘買千萬保險：每次開房後都買
3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…

3華人詐騙17州長者逾200萬元 遭佛州起訴 錢很難追回…
切記：FAIR Plan不等於完整屋主保險 這些保障要另買

切記：FAIR Plan不等於完整屋主保險 這些保障要另買

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首