AI三秒複製聲音行騙 專家教設「安全暗語」防詐

加州金融保護與創新局專責外展專員Sally Westlake在金融保護論壇上，介紹詐騙者常用的收款方式，包括銀行轉帳、現金、加密資產、禮品卡及金條。（記者張庭瑜/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，AI仿聲與假冒親友、投資及技術支援詐騙日益逼真，民眾應以暗語驗證身分、勿在恐慌下匯款，並主動查證官方資訊。

只要三秒鐘錄音，詐騙 者就可能利用人工智慧（AI）複製聲音並用來行騙。加州金融保護與創新局（DFPI）專責外展專員Sally Westlake日前在洛杉磯 台美商會與美華銀行公會合辦的金融保護論壇，解析近年常見詐騙手法，提醒民眾面對日益逼真的詐騙訊息，切勿在恐慌下匯款或提供個資。

冒名詐騙尤其值得警惕。Westlake舉例，祖父母可能接到「孫子在墨西哥 衝浪出事被關」等類似電話，詐騙者往往事先從社媒蒐集家庭資訊，連家人旅遊地點及喜好都可能掌握。如今加上AI仿聲技術，只需數秒錄音便可能複製聲音；她曾遇過母親接到女兒遭綁架的求救電話，因聲音極為逼真，深信電話另一端就是女兒。

Westlake建議家人事先約定一組隨機且毫無邏輯的「暗語」，例如「三盞環形燈太刺眼」，避免使用舊住址、學校吉祥物或度假地點等可從網路查到的資訊，並告知每一位有手機的家人。一旦接到親友遭綁架、被捕或急需匯款等電話，可要求對方說出暗語確認身分。

投資及技術支援詐騙同樣常見。Westlake提醒，社媒上推薦特定加密資產的網紅，多是收取高額費用代為發文給數百萬追蹤者，並非投資建議，投資前應自行研究。技術支援詐騙則常以「電腦中毒」等彈出視窗製造恐慌，誘導受害者交出遠端控制權。她曾接觸一名聖塔芭芭拉長者，遭詐騙者以公開不實照片等方式恐嚇，最終分批付款，累計損失50萬元。

Westlake引述聯邦調查局（FBI）網路犯罪報告指出，2025年全美詐騙損失逾210億元，較前一年增加26%，但平均僅約四分之一民眾會通報。部分受害者因難堪、不知向何處申訴，或認為記取教訓即可而未報案，實際損失可能更高。加州與德州的總損失及報案件數，均居全美前列。

她說，詐騙者主要透過電話、電子郵件及簡訊下手。來電顯示並不足以判斷真偽，詐騙者可利用技術偽造號碼；政府機關不會無故以逮捕相脅，要求民眾電話付款、購買禮品卡或前往加密貨幣機台匯款。她建議讓可疑來電轉入語音信箱，再自行查找官方電話回撥確認。

電子郵件詐騙也愈來愈難辨識。Westlake說，詐騙者可盜用PayPal、亞馬遜、蘋果等企業商標，再利用AI生成通順逼真的內容大量寄送。若收到未預期的購買或帳戶通知，不要點擊信中連結或撥打信件提供的電話，應自行尋找企業官方網站及客服管道查證。

Westlake建議定期調閱信用報告，民眾可透過聯邦法規認可的官網annualcreditreport.com免費申請；若發現未申請的信用卡或陌生帳戶，應立即通報信用報告機構，並可設定詐欺警示或信用凍結，防止他人冒用身分開設新帳戶。加州金融保護與創新局提供金融詐騙相關諮詢及申訴服務，免費電話866-275-2677。