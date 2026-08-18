我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用

記者朱敏梓／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不少人以為存到100萬美元便能安心退休，但最新分析顯示，若60歲提前離開職場，社...
不少人以為存到100萬美元便能安心退休，但最新分析顯示，若60歲提前離開職場，社安金縮水、醫療保險及生活費等3筆支出，恐讓退休成本大幅增加。（示意圖，取自PEXELS網站）

AI摘要

文章摘要整理：

Investopedia分析指出，60歲舒適退休因社安金縮水、退休年限拉長與Medicare空窗等因素，單身者所需資金普遍突破100萬美元，加州負擔更重。

許多人將「存到100萬美元」視為安心退休的里程碑，但若打算60歲告別職場，這筆錢恐怕遠遠不夠。

Investopedia最新分析指出，單身人士若在60歲退休，即使搬到全美生活成本最低的州，所需退休金仍超過100萬美元；對居住成本高昂的加州居民而言，財務壓力更為沉重。

分析顯示，全美單身人士若65歲退休，平均約需準備89萬8000美元；若提前至62歲，門檻躍升至約120萬美元；60歲退休則超過130萬美元。

加州本來就是全美退休成本最高的地區之一。若65歲退休，單身人士約需101萬美元，與夏威夷、紐澤西州及華盛頓特區同為少數退休金門檻突破百萬美元的地區。由於加州住房及日常生活成本居高不下，若把退休年齡提前至60歲，所需資金勢必進一步增加。

提早退休變貴，首先與社安金有關。民眾最早可在62歲申領社安金，但與67歲完整退休年齡相比，每月福利將永久減少約30%。數據顯示，62歲申領者平均每月領取1342美元，低於所有退休勞工平均的1975美元。依分析模型，這項終身差距平均會讓退休金需求增加約19萬美元。

第二項成本是退休時間拉長。60歲退休意味著積蓄可能需要支撐35年，而非一般估算的30年。研究認為，退休期為30年時，每年安全提領率約為4%；若拉長至35年，則應降至3.5%。每年能動用的比例下降，代表退休前必須多準備約15萬5000美元。

第三項容易被忽略的開支，則是Medicare生效前的醫療保險。Medicare通常要到65歲才能加入，60歲退休者必須自行填補五年空窗。2026年，單身人士收入若超過6萬2600美元，包括退休帳戶提領，可能無法取得ACA保費補助；60歲人士未獲補助的基準醫療保費平均每年接近1萬6000美元。扣除原本退休預算已計入的醫療支出後，五年仍可能額外增加近5萬2000美元。

此外，60歲至62歲之間尚無法領取社安金，這兩年的生活費也須完全由個人積蓄支付。

從各州比較，65歲退休時，100萬美元可支撐全美47州的「舒適退休」；若62歲退休，僅剩14州所需資金低於100萬美元；到了60歲，沒有任何一州低於這條線。即使在成本最低的北達科他州，60歲退休也約需104萬美元；最高的紐澤西州則接近147萬美元。

分析所稱「舒適退休」並非最低生存預算，而是依照退休家庭平均開支計算，包括外食、旅遊及娛樂。估算也尚未納入州所得稅、長期照護費用及積極旅行等開支，因此實際需求可能更高。不過，若退休後仍有兼職收入、配偶提供醫療保險，或延後申領社安金，所需存款則可能降低。

精華 FAQ

  • 因為加州生活與住房成本居高不下，且60歲退休會面臨社安金減少、退休年限拉長與醫療保險空窗等問題，所需資金會比65歲退休高出許多。

  • 最早62歲領社安金會永久少領約30%，平均終身差距使退休金需求增加約19萬美元；同時退休期拉長到35年，安全提領率下降，也會再增加約15萬5000美元需求。

  • 60歲退休者在65歲前要自行負擔5年醫療保險，未獲補助時保費支出可再增加近5萬2000美元；全美沒有任何州低於100萬美元門檻，北達科他州約104萬，紐澤西州接近147萬。

加州 退休 夏威夷

上一則

拉起退休安全網 制定計畫從小錢存起

下一則

FBI解密文件：史沃威爾認與中國女間諜方芳有親密關係

延伸閱讀

退休生活／退休醫療支出 平均近19萬

退休生活／退休醫療支出 平均近19萬
美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略

美國人怕「退不了休」 專家揭3大退休儲蓄策略
夢想在退休後擁有湖畔小屋？先算清楚這些帳

夢想在退休後擁有湖畔小屋？先算清楚這些帳
退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略

退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略
全美60歲以上無家者 流落街頭平均時間高過其他年齡層

全美60歲以上無家者 流落街頭平均時間高過其他年齡層
老伴過世婦人壽險解約 紅藍卡保費翻倍

老伴過世婦人壽險解約 紅藍卡保費翻倍

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事