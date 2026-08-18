加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用

不少人以為存到100萬美元便能安心退休，但最新分析顯示，若60歲提前離開職場，社安金縮水、醫療保險及生活費等3筆支出，恐讓退休成本大幅增加。（示意圖，取自PEXELS網站）

AI摘要 文章摘要整理： Investopedia分析指出，60歲舒適退休因社安金縮水、退休年限拉長與Medicare空窗等因素，單身者所需資金普遍突破100萬美元，加州負擔更重。

許多人將「存到100萬美元」視為安心退休 的里程碑，但若打算60歲告別職場，這筆錢恐怕遠遠不夠。

Investopedia最新分析指出，單身人士若在60歲退休，即使搬到全美生活成本最低的州，所需退休金仍超過100萬美元；對居住成本高昂的加州 居民而言，財務壓力更為沉重。

分析顯示，全美單身人士若65歲退休，平均約需準備89萬8000美元；若提前至62歲，門檻躍升至約120萬美元；60歲退休則超過130萬美元。

加州本來就是全美退休成本最高的地區之一。若65歲退休，單身人士約需101萬美元，與夏威夷 、紐澤西州及華盛頓特區同為少數退休金門檻突破百萬美元的地區。由於加州住房及日常生活成本居高不下，若把退休年齡提前至60歲，所需資金勢必進一步增加。

提早退休變貴，首先與社安金有關。民眾最早可在62歲申領社安金，但與67歲完整退休年齡相比，每月福利將永久減少約30%。數據顯示，62歲申領者平均每月領取1342美元，低於所有退休勞工平均的1975美元。依分析模型，這項終身差距平均會讓退休金需求增加約19萬美元。

第二項成本是退休時間拉長。60歲退休意味著積蓄可能需要支撐35年，而非一般估算的30年。研究認為，退休期為30年時，每年安全提領率約為4%；若拉長至35年，則應降至3.5%。每年能動用的比例下降，代表退休前必須多準備約15萬5000美元。

第三項容易被忽略的開支，則是Medicare生效前的醫療保險。Medicare通常要到65歲才能加入，60歲退休者必須自行填補五年空窗。2026年，單身人士收入若超過6萬2600美元，包括退休帳戶提領，可能無法取得ACA保費補助；60歲人士未獲補助的基準醫療保費平均每年接近1萬6000美元。扣除原本退休預算已計入的醫療支出後，五年仍可能額外增加近5萬2000美元。

此外，60歲至62歲之間尚無法領取社安金，這兩年的生活費也須完全由個人積蓄支付。

從各州比較，65歲退休時，100萬美元可支撐全美47州的「舒適退休」；若62歲退休，僅剩14州所需資金低於100萬美元；到了60歲，沒有任何一州低於這條線。即使在成本最低的北達科他州，60歲退休也約需104萬美元；最高的紐澤西州則接近147萬美元。

分析所稱「舒適退休」並非最低生存預算，而是依照退休家庭平均開支計算，包括外食、旅遊及娛樂。估算也尚未納入州所得稅、長期照護費用及積極旅行等開支，因此實際需求可能更高。不過，若退休後仍有兼職收入、配偶提供醫療保險，或延後申領社安金，所需存款則可能降低。