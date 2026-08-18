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加州公平保險計畫 10月15日起保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

記者趙健／綜合報導
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加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1...
加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1%，創下該計畫近年最大漲幅。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州FAIR Plan自10月15日起平均調漲保費29.1%
  • 重點二：高野火風險地區保戶漲幅可能逾50%，部分保費翻倍。
  • 重點三：保戶暴增使風險擴大，總曝險金額已達7680億美元。

加州房屋保險成本持續攀升，作為「最後承保者」的加州公平保險計畫（FAIR Plan）宣布，自10月15日起平均調漲保費29.1%，創下近年來最大漲幅。不過，29.1%只是全州平均值，實際費率將依房屋所在地及野火風險而異，部分高風險地區保戶的野火保費，甚至可能翻倍。

FAIR Plan去年9月原向加州保險局申請平均調漲35.8%，最終獲准調漲29.1%。新費率將自10月15日起適用，保戶將在此後的新保單或續保帳單中看到費率變化。逾近70萬保戶受影響。

加州保險局表示，新費率實施後，所有FAIR Plan保戶的帳單都將出現變化。保險業專家Karl Susman接受CBS採訪時表示，有些保戶的漲幅可能超過50%，另一些人的保費則可能下降20%，所有保戶加總後的平均漲幅為29.1%。實際費率主要取決房屋所在地、野火風險及其他個別條件。居住在高野火風險地區的屋主，部分保戶的野火保費可能增加一倍。

FAIR Plan原為無法從一般保險公司取得保障的屋主及商家提供基本財產保險，定位是臨時性的最後保障，而非長期取代私人保險市場。然而，近年加州大型野火頻傳，加上建築及理賠成本上升，不少傳統保險公司縮減高風險地區業務，迫使愈來愈多屋主轉向FAIR Plan。

KQED報導，在Truckee、Nevada City、malibu及Lake Arrowhead等高火險地區，約一半住宅目前由FAIR Plan承保。史丹福大學研究員6月發布研究顯示，自2020年以來，加州屋主保險費已上漲84%；使用FAIR Plan的住宅比例由不到2%增至5%，接近原來三倍。

隨著保戶數量增加，FAIR Plan承擔的財務風險迅速擴大。截至今年6月，該計畫的總風險曝險金額已達7680億美元，較2022年9月增加250%。

精華 FAQ

  • FAIR Plan已獲准平均調漲保費29.1%，並自10月15日起生效。保戶會在之後的新保單或續保帳單中看到調整，受影響人數超過70萬。

  • 因為實際費率取決於房屋所在地、野火風險與其他個別條件。加州保險局指出，有些保戶漲幅可能超過50%，也有人保費可下降20%。

  • FAIR Plan原本是提供最後保障的臨時方案，但近年野火頻傳、理賠與建築成本上升，讓更多屋主轉向投保，總風險曝險金額已達7680億美元。

加州 保險 保費

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