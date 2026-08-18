切記：FAIR Plan不等於完整屋主保險 這些保障要另買

資深保險經紀鹿強提醒，FAIR Plan並不等於一般屋主保險，較理想做法是以FAIR Plan搭配補充保單。（記者趙健╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： FAIR Plan僅屬列明風險保單，保障明顯少於一般屋主保險。

FAIR Plan僅屬列明風險保單，保障明顯少於一般屋主保險。 重點二： 漏水、竊盜與責任事故多不在基本承保範圍內。

漏水、竊盜與責任事故多不在基本承保範圍內。 重點三：屋主常需另購DIC或責任險，地震洪水也要另外加保。

加州 公平保險 計畫（FAIR Plan）10月15日起平均調漲住宅保險費率29.1%。面對保費 上漲，不少被一般保險公司拒保的屋主，仍沒有其他選擇。保險經紀提醒，FAIR Plan不等於一般屋主保險，即使成功投保，住宅漏水、遭竊或發生責任事故，也可能因保障不足而無法獲賠。

FAIR Plan官網指出，其住宅火險屬「列明風險保單」（named peril policy），也就是只有保單明確列出的事故，才在保障範圍。基本保障包括火災、雷擊、住宅內部爆炸及煙霧損害；屋主可另付費增加風災、冰雹、車輛撞擊、蓄意破壞等指定保障。

資深保險經紀鹿強表示，這與常見的HO-3屋主保險存在明顯差距。一般屋主保險通常同時涵蓋房屋、個人財物及責任險，而FAIR Plan的定位是提供基本財產保障，並非取代完整屋主保單。

買到FAIR Plan，不代表房屋可能遇到的所有問題都有保障。鹿強說，日常較常遇到的突發水管漏水、住宅遭竊以及訪客在家受傷引起的責任索賠，通常不在FAIR Plan基本保障範圍內。

加州保險局也提醒，FAIR Plan基本住宅保單不提供責任保障，入室盜竊等風險同樣不在承保範圍內。屋主投保前應仔細閱讀保單，不應因為已有火險，便誤以為保障等同一般屋主保險。

補充保單也未必買得到

若要補足保障缺口，鹿強建議屋主在FAIR Plan之外另購補充保單。這類補充產品通常稱為「條件差異保險」（DIC）。加州保險局官網列有提供DIC保單的保險公司，但不代表每名屋主都能成功投保。保險公司會根地址、房屋狀況及所在地風險進行審核，部分高風險地區即使已有FAIR Plan，也可能無法取得完整補充保障。

理想情況是，FAIR Plan加上一張補充保單，把責任、盜竊和漏水等保障補回來。鹿強說，但這意味屋主要同時支付兩張保單費用，「不管怎麼樣，費用一定不會便宜。」

如果買不到較完整DIC保單，鹿強建議至少詢問是否能單獨購買責任險。這類保單可在屋主因他人受傷或財物損失而負法律責任時提供保障，但不能賠償住宅漏水、盜竊或屋主自身財物損失，只能視為較有限的替代方案。

地震、洪水須另買

鹿強提醒，即使是保障較廣的HO-3屋主保險，也不代表所有災害都能理賠。地震與洪水通常不包含在一般屋主保單，FAIR Plan和DIC也不能自動填補這兩類風險，屋主仍須視需要另外購買地震及洪水險。

此外，有房貸的屋主，尤其要注意保障是否符合貸款機構要求。鹿強指出，貸款銀行通常要求住宅維持火災保障，但不代表銀行要求的最低保障足以涵蓋屋主面臨的全部風險。屋主不應只確認「有沒有保險」，還應逐項檢查房屋結構、個人財物、責任、水損及額外生活費等保障是否存在，以及保額是否足夠。

鹿強建議，收到一般保險公司的不續保通知後，屋主應先嘗試尋找其他一般保險公司；如果最後只能轉投FAIR Plan，則應列出原保單包含的保障，逐項確認FAIR Plan缺什麼，再尋找DIC或其他補充保險。

截至2026年6月，加州FAIR Plan總承保曝險金額較2022年9月大幅增加。（FAIR Plan官網）