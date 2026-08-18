我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

切記：FAIR Plan不等於完整屋主保險 這些保障要另買

記者趙健／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
資深保險經紀鹿強提醒，FAIR Plan並不等於一般屋主保險，較理想做法是以FA...
資深保險經紀鹿強提醒，FAIR Plan並不等於一般屋主保險，較理想做法是以FAIR Plan搭配補充保單。（記者趙健╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：FAIR Plan僅屬列明風險保單，保障明顯少於一般屋主保險。
  • 重點二：漏水、竊盜與責任事故多不在基本承保範圍內。
  • 重點三：屋主常需另購DIC或責任險，地震洪水也要另外加保。

加州公平保險計畫（FAIR Plan）10月15日起平均調漲住宅保險費率29.1%。面對保費上漲，不少被一般保險公司拒保的屋主，仍沒有其他選擇。保險經紀提醒，FAIR Plan不等於一般屋主保險，即使成功投保，住宅漏水、遭竊或發生責任事故，也可能因保障不足而無法獲賠。

FAIR Plan官網指出，其住宅火險屬「列明風險保單」（named peril policy），也就是只有保單明確列出的事故，才在保障範圍。基本保障包括火災、雷擊、住宅內部爆炸及煙霧損害；屋主可另付費增加風災、冰雹、車輛撞擊、蓄意破壞等指定保障。

資深保險經紀鹿強表示，這與常見的HO-3屋主保險存在明顯差距。一般屋主保險通常同時涵蓋房屋、個人財物及責任險，而FAIR Plan的定位是提供基本財產保障，並非取代完整屋主保單。

買到FAIR Plan，不代表房屋可能遇到的所有問題都有保障。鹿強說，日常較常遇到的突發水管漏水、住宅遭竊以及訪客在家受傷引起的責任索賠，通常不在FAIR Plan基本保障範圍內。

加州保險局也提醒，FAIR Plan基本住宅保單不提供責任保障，入室盜竊等風險同樣不在承保範圍內。屋主投保前應仔細閱讀保單，不應因為已有火險，便誤以為保障等同一般屋主保險。

補充保單也未必買得到

若要補足保障缺口，鹿強建議屋主在FAIR Plan之外另購補充保單。這類補充產品通常稱為「條件差異保險」（DIC）。加州保險局官網列有提供DIC保單的保險公司，但不代表每名屋主都能成功投保。保險公司會根地址、房屋狀況及所在地風險進行審核，部分高風險地區即使已有FAIR Plan，也可能無法取得完整補充保障。

理想情況是，FAIR Plan加上一張補充保單，把責任、盜竊和漏水等保障補回來。鹿強說，但這意味屋主要同時支付兩張保單費用，「不管怎麼樣，費用一定不會便宜。」

如果買不到較完整DIC保單，鹿強建議至少詢問是否能單獨購買責任險。這類保單可在屋主因他人受傷或財物損失而負法律責任時提供保障，但不能賠償住宅漏水、盜竊或屋主自身財物損失，只能視為較有限的替代方案。

地震、洪水須另買

鹿強提醒，即使是保障較廣的HO-3屋主保險，也不代表所有災害都能理賠。地震與洪水通常不包含在一般屋主保單，FAIR Plan和DIC也不能自動填補這兩類風險，屋主仍須視需要另外購買地震及洪水險。

此外，有房貸的屋主，尤其要注意保障是否符合貸款機構要求。鹿強指出，貸款銀行通常要求住宅維持火災保障，但不代表銀行要求的最低保障足以涵蓋屋主面臨的全部風險。屋主不應只確認「有沒有保險」，還應逐項檢查房屋結構、個人財物、責任、水損及額外生活費等保障是否存在，以及保額是否足夠。

鹿強建議，收到一般保險公司的不續保通知後，屋主應先嘗試尋找其他一般保險公司；如果最後只能轉投FAIR Plan，則應列出原保單包含的保障，逐項確認FAIR Plan缺什麼，再尋找DIC或其他補充保險。

截至2026年6月，加州FAIR Plan總承保曝險金額較2022年9月大幅增加...
截至2026年6月，加州FAIR Plan總承保曝險金額較2022年9月大幅增加。（FAIR Plan官網）

精華 FAQ

  • FAIR Plan是列明風險保單，只賠保單明確列出的事故，主要提供基本財產保障；一般HO-3屋主保險則通常涵蓋房屋、個人財物與責任險，保障範圍明顯更完整。

  • 像是住宅內水管漏水、入室盜竊、訪客在家受傷引發的責任索賠，通常都不在FAIR Plan基本保障內，因此即使有投保，也可能因保障不足而無法獲賠。

  • 可先尋找DIC補充保單，把責任、盜竊和漏水等風險補回來；若DIC買不到，至少可詢問單獨責任險。至於地震與洪水，仍需另外購買專門保單。

保險 加州 保費

上一則

夏令營、房屋裝修… 這些夏日安排將改變你的報稅金額

下一則

奇諾岡華人撕票案二度出庭 嫌犯堅持不認罪

延伸閱讀

加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅

加州「最後承保者」保費調漲29.1% 創近年最大漲幅
做了35年保險也沒轍 華人經紀被拒保:哪來的野火風險？

做了35年保險也沒轍 華人經紀被拒保:哪來的野火風險？
喬州房屋保險費攀升 「降低成本」專家提建議

喬州房屋保險費攀升 「降低成本」專家提建議
紐約生存手冊／購買保險 並不保證能獲理賠

紐約生存手冊／購買保險 並不保證能獲理賠
精辦商業保險專家-常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務

精辦商業保險專家-常安保險為商家及個人提供各類精選保險服務
租車出問題 速確認處理期限、罰單可修正

租車出問題 速確認處理期限、罰單可修正

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事