蔬果錯誤保存口感差也易壞 冷藏前要先洗淨瀝乾

莓果、綠葉蔬菜等食材若保存方式不當，即使放進冰箱也可能更快軟爛或發霉。圖為冰箱內存放的各類食材。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Food & Wine整理5種常見食物保存錯誤，提醒透過洗淨瀝乾、控制濕氣與改用合適包裝，能延長蔬果與起司保鮮時間並減少浪費。

剛買回家的生菜沒幾天便軟爛、莓果還沒來得及吃就發霉，不一定是食材不新鮮，也可能是保存方式出問題。美食網站Food & Wine整理五個常見食物保存錯誤，指出改善包裝、控制溼氣及保持通風，就能延長食材保鮮時間，減少浪費。

首先，不要將綠葉蔬菜長期留在超市提供的塑膠袋中。塑膠袋雖方便攜帶，卻容易困住水分，形成潮溼環境，導致生菜等葉片提早萎蔫，甚至變得黏滑。

較好的做法是，將蔬菜洗淨後徹底瀝乾，再放入能保持適度空氣流通的保鮮容器。若沒有專用容器，也可在普通保鮮盒內墊上廚房紙巾，吸收多餘水分；使用蔬菜脫水器甩乾，也能避免殘留水分加速腐壞。

第二，香菜、歐芹、九層塔等新鮮香草，不要直接丟進冰箱蔬果抽屜，以免短時間內枯萎。可先修剪莖部，再像鮮花一樣直立放入少量清水中，必要時更換清水，有助延長保鮮時間。

第三，莓果買回家後，不宜一直放在原裝塑膠盒中。草莓、藍莓及覆盆子十分嬌嫩，原裝盒底部可能累積水氣，潮濕環境容易造成莓果軟爛或滋生黴菌，一顆腐壞也可能迅速影響其他果實。

保存前應先挑出碰傷、發軟或發霉的莓果，確保其餘果實表面乾燥，再轉移至具有透氣孔或瀝水層的容器中。若提前清洗，務必充分晾乾後再冷藏，否則殘留水分反而可能加快發霉。

第四，切剩一半的蔬果不要直接裸露冷藏，也不要只隨意蓋上一層鬆散的保鮮膜。番茄、柑橘及其他切開的蔬果，切面暴露在冰箱乾燥空氣中，容易流失水分、影響口感；包裹不嚴密，還可能吸收其他食物的氣味。

可使用尺寸合適的密封盒、能重複使用的矽膠保鮮蓋，或其他能緊貼切面的容器，減少食材與空氣接觸。這不僅有助保存水分和風味，也能減少一次性塑膠保鮮膜的使用。

第五，起司開封後，不要一直留在原本的塑膠包裝中。塑膠包裝可能將多餘溼氣困在內部，時間一久便會影響起司的質地與風味；但若完全不包裝，起司又會迅速乾硬。

較理想的方法是使用起司紙或具有透氣性的包裝材料，讓起司在獲得保護的同時仍能適度「呼吸」。若沒有起司紙，也可先用烘焙紙或蠟紙包裹，再放入未完全密封的容器中冷藏，以減少水氣累積及表面乾裂。