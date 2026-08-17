食材冷藏／冰箱門 溫度不穩別放奶蛋優格

專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒，冰箱門溫度起伏最大，牛奶、雞蛋、優格與生肉等易腐食材應放在內部較穩定處，才能延長保鮮並減少變質。

牛奶 、雞蛋 、優格等食材買回家後，你通常放在哪裡？不少人會把天天需要拿取的食品放在最順手位置，認為既方便又合理。不過，食品專家指出，這其實是許多家庭最常見的冰箱收納錯誤之一，不僅可能縮短食物保鮮時間，還可能增加變質風險。

Southern Living報導，許多家庭習慣將牛奶、雞蛋等易腐敗的食物放在冰箱門，方便每天取用。然而，冰箱門其實是整台冰箱溫度最高、變化最大的區域，每次開門都會受到室溫空氣影響，不適合存放需要持續低溫保存的食品。

天然有機連鎖超市Plum Market共同創辦人兼總裁Marc Jonna形容，冰箱門就像「冰箱裡的狂野西部」，是溫度最不穩定的地方，每次打開冰箱，門上的食物都會直接接觸室溫空氣。

Jonna建議，牛奶、雞蛋及生肉等食材應放在冰箱中層或下層靠近後方的位置，那裡溫度最穩定，更能維持新鮮。Moody也表示，牛奶放在冰箱內部通常比放在門上保存得更久；雞蛋則最好保留原本的紙盒包裝，再放入冰箱主體。

至於生肉、家禽、海鮮及魚類，更不應放在冰箱門。這類食材應密封後放在最下層，不僅能維持低溫，也可避免肉汁滴落汙染其他食物。此外，優格、起司、剩菜，以及多數乳製品，也都較適合放在冰箱內部，而不是門上。

冰箱門究竟適合放哪些東西？Moody表示，能承受些微溫度變化的食品最適合放在冰箱門，例如番茄醬、黃芥末、辣椒醬、醃黃瓜、橄欖、果醬、沙拉醬、醋類調味品、瓶裝飲料及巴氏殺菌果汁等。這類食品通常含有鹽分、醋、酸或其他防腐成分，即使偶爾遇到溫度波動，也較不容易影響品質。

專家建議重不要把冰箱塞得太滿，讓冷空氣保持流通，才能維持整體溫度穩定，延長食物保鮮時間並減少食物浪費。