闖店遭開槍 遊民求精神賠償千萬

闖波特蘭店家遭店主連開數槍 街友提告求償千萬美元。示意圖。（美聯社）

福斯新聞台FOX 12報導，根據美國俄勒岡州摩諾瑪縣（Multnomah County）法院提交的訴訟文件，一名遊民 在闖入波特蘭一家花崗岩與大理石建材行後遭店主連開數槍，現正式向該店家及其業主提告求償1000萬美元。

這起由沃伊爾斯（Kenneth Voyles）於2026年5月6日提起的訴訟，指控這家「試金石花崗岩與大理石公司」（Touchstone Granite & Marble Inc.）及其負責人格蘭特（James Grant）涉嫌毆打、襲擊、過失以及故意造成「精神痛苦」 （emotional distress）。沃伊爾斯提出500萬美元的補償性賠償，並追加500萬美元的懲罰性賠償。

訴狀指出，該起事件發生於2023年3月6日清晨，地點位於東北哥倫比亞大道上的建材行廠房。當時無家可歸、身心俱疲且飽受寒凍的沃伊爾斯，為尋求保暖與食物，從車庫鐵捲門破損處鑽入已打烊的店內。進入後，沃伊爾斯拿起了一只電鑽工具袋，並在訴狀中坦承自己當時屬於非法入侵且有意將該工具袋據為己有。

然而，當格蘭特從後方房間現身時，衝突迅速升級。訴狀稱，沃伊爾斯當下立即道歉，但格蘭特仍朝正往車庫門方向逃跑的沃伊爾斯扔擲馬克杯及重型磁磚。

訴訟內容提及，當沃伊爾斯拿起一把大型鋼絲剪防身、並試圖打開上鎖的門未果時，格蘭特一度離開現場，隨後持手槍返回，並在毫無預警的情況下朝沃伊爾斯連開數槍。訴狀進一步指控，格蘭特在擊發最初幾槍後對沃伊爾斯說：「沒錯，老兄，你死定了。」隨後近距離朝其胸部開槍，甚至在沃伊爾斯試圖從車庫破損門縫擠出去時繼續開火。

沃伊爾斯傷勢嚴重，包括胸部穿透傷、氣胸，以及右臂骨碎裂，後續接受了血管修復與多次手術。訴狀主張，格蘭特當時係基於保護店家財產的職責範圍內行事，該公司應承擔「轉承責任」（vicarious liability），同時指控該公司未能落實非營業時間維安應對的合理規範與培訓。

被告方代表目前尚未對此置評請求作出回應。