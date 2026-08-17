我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爆料趙建銘與許芊芊遊義10天 陳幸妤：我等了20年…我也很想去啊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

闖店遭開槍 遊民求精神賠償千萬

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
闖波特蘭店家遭店主連開數槍 街友提告求償千萬美元。示意圖。（美聯社）
闖波特蘭店家遭店主連開數槍 街友提告求償千萬美元。示意圖。（美聯社）

福斯新聞台FOX 12報導，根據美國俄勒岡州摩諾瑪縣（Multnomah County）法院提交的訴訟文件，一名遊民在闖入波特蘭一家花崗岩與大理石建材行後遭店主連開數槍，現正式向該店家及其業主提告求償1000萬美元。

這起由沃伊爾斯（Kenneth Voyles）於2026年5月6日提起的訴訟，指控這家「試金石花崗岩與大理石公司」（Touchstone Granite & Marble Inc.）及其負責人格蘭特（James Grant）涉嫌毆打、襲擊、過失以及故意造成「精神痛苦」 （emotional distress）。沃伊爾斯提出500萬美元的補償性賠償，並追加500萬美元的懲罰性賠償。

訴狀指出，該起事件發生於2023年3月6日清晨，地點位於東北哥倫比亞大道上的建材行廠房。當時無家可歸、身心俱疲且飽受寒凍的沃伊爾斯，為尋求保暖與食物，從車庫鐵捲門破損處鑽入已打烊的店內。進入後，沃伊爾斯拿起了一只電鑽工具袋，並在訴狀中坦承自己當時屬於非法入侵且有意將該工具袋據為己有。

然而，當格蘭特從後方房間現身時，衝突迅速升級。訴狀稱，沃伊爾斯當下立即道歉，但格蘭特仍朝正往車庫門方向逃跑的沃伊爾斯扔擲馬克杯及重型磁磚。

訴訟內容提及，當沃伊爾斯拿起一把大型鋼絲剪防身、並試圖打開上鎖的門未果時，格蘭特一度離開現場，隨後持手槍返回，並在毫無預警的情況下朝沃伊爾斯連開數槍。訴狀進一步指控，格蘭特在擊發最初幾槍後對沃伊爾斯說：「沒錯，老兄，你死定了。」隨後近距離朝其胸部開槍，甚至在沃伊爾斯試圖從車庫破損門縫擠出去時繼續開火。

沃伊爾斯傷勢嚴重，包括胸部穿透傷、氣胸，以及右臂骨碎裂，後續接受了血管修復與多次手術。訴狀主張，格蘭特當時係基於保護店家財產的職責範圍內行事，該公司應承擔「轉承責任」（vicarious liability），同時指控該公司未能落實非營業時間維安應對的合理規範與培訓。

被告方代表目前尚未對此置評請求作出回應。

精華 FAQ

  • 訴狀指出，事件發生於2023年3月6日清晨，地點在美國俄勒岡州波特蘭東北哥倫比亞大道上一家花崗岩與大理石建材行的廠房內。

  • 沃伊爾斯主張店主與公司對他毆打、襲擊、過失並故意造成精神痛苦，因此向店家與業主求償1000萬美元，其中500萬為補償性賠償、500萬為懲罰性賠償。

  • 訴狀稱沃伊爾斯先闖入並拿走工具袋，店主現身後曾丟擲馬克杯與磁磚，之後持手槍返回連開數槍，並在近距離朝其胸部射擊，導致嚴重受傷。

遊民

上一則

髮廊專題／韓星髮型受青睞 華洋客搶剪同款 最多人拿她當範本

下一則

Trader Joe’s芒果糯米飯不到5元 媲美泰國餐廳

延伸閱讀

球棒砸頭 女子告洋基球場求償千萬

球棒砸頭 女子告洋基球場求償千萬
舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案

舉報槍擊案也被ICE抓 警憂未來無人敢再報案
無證華工墜落工地重傷 歷經近8年治療及訴訟 終獲450萬元和解

無證華工墜落工地重傷 歷經近8年治療及訴訟 終獲450萬元和解
涉殺祖父母再闖學校行凶 泰國14歲槍手父親發聲了

涉殺祖父母再闖學校行凶 泰國14歲槍手父親發聲了
老父母才籌1萬元救他出獄 紐約男竟持槍殺害雙親

老父母才籌1萬元救他出獄 紐約男竟持槍殺害雙親
控巴洛阿圖市府歧視亞裔 業主阻拆旅館

控巴洛阿圖市府歧視亞裔 業主阻拆旅館

熱門新聞

以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
34歲的Dallas Pokornik於2020年1月至2024年10月期間，使用偽造的航空公司員工證件，取得數百次免費航班，他也時常在社交帳號發自己各地飛行的照片。（示意圖取自Unsplash/Bao Menglong）

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

2026-08-10 21:36
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤