台灣鄉下女孩發光 MHG創辦人羅麗惠獲傑出婦女華冠獎

羅麗惠表示，獲得華冠獎不只是榮耀，也是一份責任，未來希望將事業成果轉化為推動教育及培育青年的力量。（記者張庭瑜/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 羅麗惠獲世界十大傑出華商婦女華冠獎，成南加州唯一得主。

羅麗惠獲世界十大傑出華商婦女華冠獎，成南加州唯一得主。 重點二： 她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。

她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。 重點三：她以企業結合公益，透過基金會與導師計畫培育年輕人。

從台灣嘉義眷村女孩，到在美經營旅館，「鄉下女孩」MHG創辦人羅麗惠獲選世界華人 工商婦女企管協會第11屆「世界十大傑出華商婦女華冠獎」，也是今年在南加州 地區獲獎的唯一得主。世華南加州分會14日晚在天普 市為羅麗惠舉行慶賀活動。羅麗惠表示，一路走來靠的是持續學習，並保持慈悲、謙卑與感恩的心；這項榮譽對她而言不只是肯定，更是一份責任。

羅麗惠出生於嘉義大林眷村，她回憶，小時候赤腳走過風雨路，從鄉下女孩一路到美國創業，讓她體會真正的競爭力來自持續學習，也要保持謙卑與感恩。她特別感謝故鄉台灣，讓她學到勤奮、堅忍、誠信與善良，也培養面對困難與壓力的勇氣，希望讓更多人看見台灣女性的專業與韌性。

企業價值 創造社會影響力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 羅麗惠獲世界十大傑出華商婦女華冠獎，成南加州唯一得主。

羅麗惠獲世界十大傑出華商婦女華冠獎，成南加州唯一得主。 重點二： 她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。

她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。 重點三：她以企業結合公益，透過基金會與導師計畫培育年輕人。

羅麗惠目前擁有七家旅館，並將再擴大收購。她表示，多年經營讓她相信企業價值不應只有創造財富，更應創造社會影響力，因此成立MHG慈善基金會，透過獎學金及導師計畫培育年輕人。她並希望進一步成立導師學院，邀集企業家及各領域專業人士，為缺乏資源的青少年提供陪伴、學習及職涯指導。

「希望有一天大家想起我，不是說我有多少旅館，而是我曾經幫助過多少年輕人。」羅麗惠說，教育可以改變一個人的命運，希望結合世華及社區力量，協助年輕人建立自信、走出自卑、找到方向。

談到女性創業，羅麗惠認為女性行動力強，力量結合起來影響更大。她鼓勵年輕女性與時俱進、不斷學習，除本身專業外，也應具備財務及公司治理知識，多向有經驗者學習，「不管學什麼行業，一定要學習財務。」

世華總會第一副總會長陳玲華表示，本屆評選競爭激烈，候選人須經多階段篩選及評審實地訪查，就企業經營、專業成就、社會責任及公益貢獻等進行評比，最後選出10位得主；評審來自法律、教育、經濟、企業、外交、僑務及媒體等領域。「羅麗惠能在眾多女性企業家中脫穎而出，是對她多年事業經營與社區服務的肯定」。陳玲華將於今年10月接任世華第14屆總會長。

時間管理 兼顧事業、公益與家庭

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羅麗惠獲世界十大傑出華商婦女華冠獎，成南加州唯一得主。 重點二： 她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。

她從嘉義眷村女孩到美國旅館業者，靠持續學習與謙卑感恩。 重點三：她以企業結合公益，透過基金會與導師計畫培育年輕人。

世華南加州分會會長孟心韻表示，華冠獎自2001年創辦以來，表彰全球華商女性在事業、專業及社會公益等領域的成就。她說，羅麗惠獲獎不只是對過往成就的肯定，也代表新的責任；真正的成功不只是自己走得多遠，而是走得更遠之後，是否願意帶更多人一起向前。

擔任本屆訪查員的第九屆華冠獎得主李敏華表示，訪查程序嚴謹，除實地了解候選人的企業經營，還須逐項核實申請資料。她與另一訪查員整理及查核羅麗惠資料時，曾從上午持續工作至深夜；依華冠獎慣例，訪查期間不接受候選人的禮物或宴請。

羅麗惠表示，時間安排是兼顧事業、公益與家庭的關鍵。她每天上午6時開始工作，中午前處理公司事務，下午安排社團及慈善工作，傍晚陪伴家人，晚間再繼續工作。她認為人生除追求事業成果，也應過得有意義、有價值。

第11屆華冠獎相關活動預定10月中旬在台灣舉行。當晚到場祝賀者包括國策顧問田詒鴻、世華大洛杉磯分會會長薛麗華、世華橙縣分會會長林瑩姿及洛杉磯台美商會會長簡志誠等。

世華各分會會長及僑界代表出席慶賀活動，祝賀羅麗惠獲頒第11屆華冠獎。（左起）南加州分會會長孟心韻、大洛杉磯分會會長薛麗華、橙縣分會會長林瑩姿、羅麗惠、世華總會第一副總會長陳玲華、國策顧問田詒鴻、洛杉磯台美商會會長簡志誠。（記者張庭瑜/攝影）

第11屆華冠獎得主羅麗惠在慶賀活動中分享從嘉義眷村赴美創業的歷程，以及投入教育與青年培育的理念。（記者張庭瑜/攝影）

歷屆華冠獎得主出席慶賀活動，與第11屆華冠獎得主羅麗惠（左二）共同交流傳承經驗。（記者張庭瑜/攝影）

世華各分會會長及僑界代表出席慶賀活動，祝賀羅麗惠獲頒第11屆華冠獎。（記者張庭瑜/攝影）

世華南加州分會14日晚在天普市慶賀羅麗惠獲選第11屆「世界十大傑出華商婦女華冠獎」，世華各分會及僑團代表出席。（記者張庭瑜/攝影）