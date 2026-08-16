華人租到問題車埋雷 遇警攔檢收4罰單

警方共列出四項一般交通違規，包括車輛未完成有效登記、未能出示有效保險證明、未按規定懸掛車牌，以及警方要求時未能出示車輛登記證明。（圖／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南加一名華人以每月800美元承租自稱含保險的車輛，卻在高速遭警攔檢，因登記、車牌與保險等問題吃下4張罰單。

每月800美元，還聲稱包含汽車保險，南加 一華人 原以為找到價格實惠的租車選擇，沒想到駕車近兩個月後在高速公路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。警方當場開出四項交通違規罰單 ，要求他前往法院處理。

南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

小紅書網友「沒坐過飛機」向本報記者表示，他自6月2日起，透過洛杉磯地區一個華人租車群承租一輛本田轎車，原定租至8月2日。除每月800美元租金外，他另付1000美元押金。出租方當時稱租金已包含保險，因此他一直以為車輛及隨車文件均符合規定。

登記過期 保險無效

根據租車比價平台KAYAK目前的洛杉磯租車數據，小型車通常約每日34美元；若以30天粗略計算，約為1020美元，保險、稅費及其他附加費可能另計。相比之下，該網友支付的月租金平均每天約27美元，且出租方聲稱已包含保險，低於KAYAK公布的小型車平均價格。

7月30日晚，他駕車行駛在高速路時遭警員攔下。他轉述，警員檢查後告知，車輛登記疑似已過期約五年，車牌、臨時車牌及車內一份臨時行駛文件也有問題，現場亦未能查到有效保險。警方其後取下車輛前後車牌，並開交通罰單。

根據他提供的罰單，警方共列出四項一般交通違規，包括車輛未完成有效登記、未能出示有效保險證明、未按規定懸掛車牌，以及警方要求時未能出示車輛登記證明。

並非車主 仍要挨罰

罰單上四項均標為一般違規（infraction），未見盜竊車輛、持有贓車或偽造文件等相關指控。因此，僅憑這張罰單尚不能確認該車是失竊車輛，也不能判定車牌或文件屬偽造。

「我一直以為這是租車行提供的合法車輛，也以為對方說『包保險』，就代表車和文件都沒有問題。」他表示，直到遭警方攔查，才知道車輛可能存在多項問題。由於自己並非車主，卻要面對罰單及法院程序，令他感到後怕。

事發後，他在租車群聯絡出租方，詢問車輛登記、車牌及保險問題。他提供的微信聊天紀錄顯示，對方未立即做出詳細解釋，而是提出「過來給您換車」。他認為，事件並非單純更換一輛車便能解決，要求出租方退還租金、押金，並處理由此產生的損失。他稱，對方其後未提供令他接受的處理方案。

租車協議 不清不楚

在該網友提供的一頁「租車協議」照片上，手寫註明1000美元押金，並列出租期、事故責任、提前退租及車輛維修等條款。不過，這一頁未見出租企業名稱、營業地址或公司註冊編號；「車子VIN NUMBER」一欄只見四位數字，並非完整的17位車輛識別碼。頁面也未見保險公司、保單號碼或保障範圍等資料。

該網友還指出，至少還有三人向他反映類似經歷。記者在網路搜尋時，也發現其他網友曾對同一租車方提出類似投訴。記者已聯絡涉事租車方，就車輛登記、車牌、保險及退款等問題尋求回應，截至發稿尚未收到答覆。